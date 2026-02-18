ほどよい女みを効かせて♡ 異性との飲み会で重宝する【シアー服×マフラー】コーデ特集

男のコとの飲み会なら、女みをアピるのが超重要だけど、やりすぎはNG！そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、色っぽさをほどよく中和できる「シアー服×マフラー」コーデをご紹介します。やりすぎは回避しながら、男のコの視線はしっかり集めちゃおう♡

男のコ相手なら▶︎“えっちみ＋中和要素”をご用意

男子のハートを射止めるには、やはり女みをアピるのが超重要。

とはいえ、やりすぎは引かれちゃう！中和させる要素をお忘れなく。

シアー服×マフラー

Cordinate 透け素材の色っぽさをもこもこマフラーで中和

深Vラインのミニワンピに、シアートップスをあわせることで女みを底上げ。柔らかな印象のマフラーは首元に巻くだけでコーデのアクセントに。

ツイードミニワンピース 29,700円、シアートップス 7,700円／ともにEIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 マフラー 6,490円／dazzlin ロングブーツ 15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate モノトーンが一気に華やぐピンクマフラー

シアー×フリルの甘さに、色気は落ち着かせ、可愛さはプラスできるマフラーをオン。

フリルニットボディスーツ 19,800円／HONEY MI HONEYスラックス 16,905円／ROSEFRANTZ（HANA SHOWROOM） マフラー 4,400円／RESEXXY

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈、 中川紅葉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉