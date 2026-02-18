ほどよい女みを効かせて♡ 異性との飲み会で重宝する【シアー服×マフラー】コーデ特集
男のコとの飲み会なら、女みをアピるのが超重要だけど、やりすぎはNG！そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、色っぽさをほどよく中和できる「シアー服×マフラー」コーデをご紹介します。やりすぎは回避しながら、男のコの視線はしっかり集めちゃおう♡
男のコ相手なら▶︎“えっちみ＋中和要素”をご用意
男子のハートを射止めるには、やはり女みをアピるのが超重要。
とはいえ、やりすぎは引かれちゃう！中和させる要素をお忘れなく。
シアー服×マフラー
Cordinate 透け素材の色っぽさをもこもこマフラーで中和
深Vラインのミニワンピに、シアートップスをあわせることで女みを底上げ。柔らかな印象のマフラーは首元に巻くだけでコーデのアクセントに。
Cordinate モノトーンが一気に華やぐピンクマフラー
シアー×フリルの甘さに、色気は落ち着かせ、可愛さはプラスできるマフラーをオン。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈、 中川紅葉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉