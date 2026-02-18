この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI系YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Claude Cowork完全ガイド】プログラミング不要！PCのファイル整理・契約書レビュー・スライド作成を全自動でやるAIエージェント爆誕！」と題した動画を公開。動画では、AI開発企業AnthropicがリリースしたAIエージェント「Claude Cowork」について、その概要から具体的な活用事例までを解説している。



Claude Coworkは、もともと開発者向けに提供されていたAIコーディングツール「Claude Code」のコンセプトを一般業務向けに再構成したものである。最大の特徴は、専門的なプログラミング知識を必要とせず、「チャット感覚で、PC内のフォルダや画像を整理したり、契約書をレビューしたり、高品質なスライド資料を自動で作ってくれる」点にあるという。ターミナルのような黒い画面は不要で、デスクトップアプリ上で自然言語の指示を与えるだけで、AIが自律的にPC内の作業を実行する。



動画では、具体的な活用事例が3つ紹介された。1つ目は「PC内のファイル整理」で、フォルダ内の画像をAIが分析し、内容に基づいた日本語のファイル名に自動で変更する様子が示された。2つ目は「契約書チェック」で、法務系の業務を効率化する「プラグイン」を使用。アップロードされた秘密保持契約書（NDA）をAIがレビューし、リスク箇所を指摘したレポートを自動生成した。3つ目は「スライド資料の生成」で、AIニュースの原稿テキストを基に、AIがWebで最新情報を検索・追加し、全10枚のスライド資料を自動で作成するデモンストレーションが行われた。



Claude Coworkは、まだ研究プレビュー版ではあるものの、「プログラミング知識のない非エンジニアでも使える」次世代のAIエージェントとして期待されている。これまで人間が手作業で行ってきた定型的なPC業務をAIに“丸投げ”できる時代の到来を予感させる内容であった。