タカノフルーツパーラー春限定♡和アフタヌーンティー苺と柑橘
タカノフルーツパーラーが、3月1日から3月31日まで「タカノフルーツティアラ苺と柑橘～春、果実、香る～」を開催。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめる、春限定の贅沢プランです。和の趣を感じる華やかなティータイムに注目です♡
和素材香る三段ティーセット
価格：1人5,500円（税込）／6歳～12歳3,300円（税込）※6歳未満は無料
赤・緑・オレンジを基調にした三段スタンドで、和の甘味と洋のエッセンスをバランスよく堪能。
＜上段＞
いちご大福／さくらもち／ほうじ茶ムースと苺マカロン
＜中段＞
抹茶プリン～黒蜜ソース～／抹茶羹／抹茶ケーキ
＜下段＞
オレンジコッペパンの柚子胡椒チキンサンド／人参の白和え／アップルパイ
コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由。
※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。
※写真はすべてイメージです。
提供期間：2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）
利用時間：120分
予約時間：11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm
※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。空席については店頭またはお電話にてお問合せください。
※なお、4月1日（水）～5月7日（木）は「フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」を開催予定です。
苺＆柑橘を好きなだけ
フレッシュな苺や柑橘を中心としたカットフルーツは食べ放題。和スイーツのやさしい甘さと果実の爽やかさが重なり、最後まで軽やかに楽しめます。
【平日時間帯限定メニュー】自家製柑橘シャーベットのミニパフェ
オレンジシャーベット、柑橘ソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねた爽やかな味わい。
提供期間：3月2日（月）～3月31日（火）※平日限定
提供時間：15時より
春を味わう和ティータイム♡
和の趣を感じる三段ティーセットと、旬の果実を思う存分楽しめる食べ放題。春だけの特別な組み合わせが、いつものティータイムを少し贅沢に彩ります。
季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした120分を過ごしてみてはいかがでしょうか♡