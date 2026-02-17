タカノフルーツパーラー春限定♡和アフタヌーンティー苺と柑橘

タカノフルーツパーラーが、3月1日から3月31日まで「タカノフルーツティアラ苺と柑橘～春、果実、香る～」を開催。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめる、春限定の贅沢プランです。和の趣を感じる華やかなティータイムに注目です♡

和素材香る三段ティーセット

価格：1人5,500円（税込）／6歳～12歳3,300円（税込）※6歳未満は無料

赤・緑・オレンジを基調にした三段スタンドで、和の甘味と洋のエッセンスをバランスよく堪能。

＜上段＞

いちご大福／さくらもち／ほうじ茶ムースと苺マカロン

＜中段＞



抹茶プリン～黒蜜ソース～／抹茶羹／抹茶ケーキ

＜下段＞



オレンジコッペパンの柚子胡椒チキンサンド／人参の白和え／アップルパイ

コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由。

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。

提供期間：2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）

利用時間：120分

予約時間：11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm

※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。空席については店頭またはお電話にてお問合せください。

※なお、4月1日（水）～5月7日（木）は「フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」を開催予定です。

苺＆柑橘を好きなだけ

フレッシュな苺や柑橘を中心としたカットフルーツは食べ放題。和スイーツのやさしい甘さと果実の爽やかさが重なり、最後まで軽やかに楽しめます。

【平日時間帯限定メニュー】自家製柑橘シャーベットのミニパフェ



オレンジシャーベット、柑橘ソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねた爽やかな味わい。

提供期間：3月2日（月）～3月31日（火）※平日限定

提供時間：15時より

春を味わう和ティータイム♡

和の趣を感じる三段ティーセットと、旬の果実を思う存分楽しめる食べ放題。春だけの特別な組み合わせが、いつものティータイムを少し贅沢に彩ります。

季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした120分を過ごしてみてはいかがでしょうか♡