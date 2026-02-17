Our Fashion Story【 vol.29_ GIVENCHY x 黒と赤の世界 】
私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第29回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ジバンシィ（GIVENCHY）にフィーチャー。
クリエイティブ・ディレクター、サラ・バートンのもとで展開される新たな章として、女性の強さと存在感を見つめたコレクションです。構造的なテーラリングと抑制された造形を通して描かれるのは、装飾ではなく存在そのものによって立ち現れる女性像。強さとは外側に誇示されるものではなく、静かに内側から発せられるものであるという思想が、コレクション全体を貫いています。そのミニマルで本質的なアプローチは、光と影、存在と余白を繊細に描き出す視覚表現との高い親和性を備えています。
今回は、写真家・笠原秀信がジバンシィの2026年春夏コレクションのテーマである女性の内なる強さと存在の輪郭を視覚的に解釈したストーリー、「GIVENCHY × 黒と赤の世界」をお送りします。黒の静寂と赤の内なる熱が交差するなかで、フェミニニティの新たなかたちが静かに浮かび上がります。
Our Fashion Story_vol.29 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
Our Fashion Story
Our Fashion Story_vol.29 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
JACKET \545,600
TROUSERS \185,900
SANDALS \187,000
EARRINGS \148,500
BAG \484,000
Our Fashion Story_vol.29 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
DRESS \1,430,000
BRA \282,700（REFERENCE PRICE）
SANDALS \187,000
EARRINGS \148,500
Our Fashion Story_vol.29 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
BODYSUIT \660,000（REFERENCE PRICE）
SANDALS \187,000
EARRINGS \167,200
Our Fashion Story_vol.29 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
DRESS \1,870,000
EARRINGS \103,400
掲載アイテムのお問い合わせ：
ジバンシィ ジャパン
0120-218-025
《Our Fashion Story vol.29：Staff Credit》
Photographs ＆ Art Direction: Hidenobu Kasahara
Hair : Akio Matsumoto
Make-up : Mariko Suzuki
Model : Tsukino
