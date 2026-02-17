オンライン会議ツール「Zoom」のバーチャル背景機能で背景と認識されてしまった人物がThreadsで大きな注目を集めている。



【画像】背景と認識されるなんて

「自分のほうが背景だった件」と投稿された写真には、体や顔の部分に草原の風景が映し出された人物が…。Zoomのバーチャル背景機能では背景をバーチャルでさまざまな風景に置き換えることができるのだが、どうした加減か人物のほうが背景として処理されてしまったようだ。



この不可解な現象を体験したThreadsユーザーのmayuさんにお話を聞いた。



ーーどういった状況だったのでしょうか？



mayu：Zoomに参加する予定があり、今回はカメラをオンにするため、ノートパソコンで事前にテストしていました。

その際、背景を変える機能があることに気づき、試してみたところ、なぜか自分のほうが背景になってしまいました。



ーー画面に映ったご自身の姿を見てどう感じましたか？



Mayu：一瞬、これが正解なのかと受け入れてしまいました（笑）。 でもすぐに様子がおかしいことに気がついて、スクリーンショットを撮りました。



ーー「笑ってはいけない場面で思い出してしまう」という声も多くありましたが、コメントをくれた方たちへ一言お願いします。



Mayu：ぜひ思い出していただき、可能なら休憩時間にでも話のネタにして頂けたらと思います。そして皆さんもお試しください!



ーー今回の投稿が大きな反響を呼びましたが、率直なご感想をお聞かせください。



Mayu：Threadsをはじめてそんなに日数が経っていないのですが、自分が大爆笑したことを多くの方にも笑っていただけて、本当に嬉しかったです。



「笑いすぎて免疫力が上がった気がする（笑）」 「主役は壁ww」 「草人間がいると聞いて来たが、何これwwww」「もうそちら側に行けそう」など数々の投稿で 盛り上がりを見せた今回の投稿。



今日もきっと誰かが、笑ってはいけない場面でこの投稿を思い出し、必死に笑いをこらえているのではないだろうか。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）