錦鯉・長谷川、便器の中から顔を出して一言！：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）2月14日（土）放送は、相方のお題で爆笑を狙う第2回「コンビ大喜利バトルロイヤル」。錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、ニシダ（ラランド）、番組レギュラーのおぎやはぎ（小木博明、矢作兼）も参戦！
相方が無双できる大喜利を持ち寄る「コンビ大喜利」のスピンオフ、全員参加によるバトルロイヤル。初参戦のレインボーは、ジャンボによると、池田の回答は悪くないが「顔が綺麗すぎて震えるほどスベってる」とのこと。
トップバッターは錦鯉。渡辺のお題は、相方・長谷川の「天真爛漫な明るさ」が活かせる「便器の中から大喜利」。便器の蓋を開けたら、長谷川が顔を出し一言！「自信あります」という長谷川は…
「一歩前へ」「私は20年後の君だよ」「面接に来た長谷川です」と爆笑回答を連発！続いて小木、池田が挑戦するも…長谷川ほどの爆発力はなし。案外、難しい！？
便器と顔の輪郭がジャストフィットのニシダは、回答後…
「スベってる時の便座、めっちゃ狭くて怖いですよ」と、便座から脱走！
再び長谷川が回答者になると一同爆笑！このお題を無双状態で締めくくった。
矢作考案の「何の話してたの？大喜利」は、みんなが何の話題で盛り上がっているのか聞かれて一言。
相方・小木は、キレキレで「じっくり聞いタロウって結構大変らしいよ」「ともしげって結構まともらしいね」と、巧い回答を連発。他メンバーも挑戦するが、やはり小木にはかなわず。MCの劇団ひとりは、何度も池田に振るが、顔のせい（？）でスベリがち！？
ジャンボは、相方の名誉挽回のため、池田の芸人界随一のリズム感を活かせる「即興エロリズム大喜利」を考案。「リズムにのってセッ◯スあるあるを言う」というお題に対して、池田は…
まさかの長めのエロミュージカルを！？
これには劇団ひとりも「ちょっと一回止めていいですか」と強制STOP。想像していたものと違う！？ニシダ、小木も巻き込まれ、とんでもない展開に！
この他、ラランド・サーヤ考案の「綱引き大喜利」では、芸人界で一番脚力がある男ニシダが連勝する中、ジャンボが立ち上がる。117kg のニシダ vs 129kgのジャンボ、超重量級対決は手に汗握る大接戦に！回答のクオリティはそっちのけで感動のフィナーレ！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
