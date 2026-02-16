や団・本間キッド、亡き父への想いを語るもまさかの結末に…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#349を２月15日（日）夜11時より無料放送した。
２月15日（日）放送の#349では、約２年半ぶりに「第４回 いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」を開催。“感動トーク”と“変顔”を組み合わせる二刀流芸に、お笑いトリオ・や団、お笑コンビ・ダンビラムーチョの大原優一、スパイクの松浦志穂、ひつじねいりの細田祥平、センチネルのトミサット、さらにスタジオゲストのタレント・井上咲楽が挑戦。
トップバッターを務めたや団の本間キッドは「父親はすごい真面目な人で、冗談を言ったことがないような人」と語り始め、厳格だった父との関係を回顧。「30歳までに売れなかったら芸人をきっぱり辞めろ」と厳しい条件を出されていたが、結局結果を出せないまま月日が流れ、父親は病に倒れて亡くなってしまったと語る。そんな父親の遺品整理の際に知られざる事実が判明し……「親父の墓にキングオブコント優勝したよって報告するのが最後の親孝行」と語った本間に、一同は静かに聞き入るが、肝心な変顔披露の場面で、本間を挟んで相方のロングサイズ伊藤と中嶋享が両脇で変顔を披露すると空気は一変。大悟が「両サイドが入りません」と一蹴すると、ノブも「冷めました」と酷評。「両サイドさえなければ高得点」とノブが続ける中、大悟は「あなたたちに変顔を背負えるトークはできてない」と冷静に分析し、笑いと余韻が同時に残る展開に。
また、ダンビラムーチョ・大原は地元の山梨で10年前からレギュラー番組を持っており、５年前にロケで訪れた鰻屋のご夫婦とのエピソードを披露。そのご夫婦はウクレレ奏者でもあり、自分たちのために「ダンビラムーチョの歌」を作って応援してくれていたと振り返る。そして、番組が再びそのご夫婦のもとを訪れると、ご主人は２年前に他界し、ひとりで店を切り盛りしている奥さんの姿が。さらにご主人が「亡くなる直前まで“ダンビラムーチョの歌”の続きを考えてくれていた」と知り、当時活動自粛中だった大原はその映像を見て「僕の状況もあって、号泣してしまった」と告白。そんな大原の“変顔”に、千鳥は「いいですねぇ」「素晴らしいです」とは爆笑。事前に考えてきた変顔ではなく、急遽変更したという大原の変顔にノブは「ギリギリいる人」「ギリギリいる人がテーマなのかも」と独特の視点で評価。
そして、スタジオゲストの井上は「ある芸人さんの言葉で人生が変わりました」と語り始め、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇からかけられた「自分のことやった方がいいよ」「テレビってあなたのものじゃないからさ」という言葉をきっかけに自身の肩書きや存在意義について考え直した過去を明かす。さらに、国民的長寿番組『新婚さんいらっしゃい!』のMC就任時を振り返り「ネットでたくさん書かれるんですよ。『井上咲楽はこんなのこなせない』『実力が足りない』とか」と不安を抱えていたことを告白。そんな時、大ベテラン漫才師・島田洋七から電話があり「売れる時も落ちる時も、誰も止められへんねん」「頑張りや」と励まされたという秘話を明かし、トークの流れのまま静かに変顔を披露するが……。ノブは井上の変顔を「非常に良かった」高く評価したものの「なんで洋七さんから電話があったんだ？」と疑問を投げかけ、大悟も「急に出てくる名前じゃなさすぎる」と思わずツッコミ。
本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
