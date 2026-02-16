Ç¯ÌÀ¤±½é¤Î¼õ¿Ç¤Ç¡ÈÁë¸ýÉéÃ´¡É¤¬¡Ö3000±ß¢ª4200±ß¡×¤ËÁý²Ã¡ª ¼£ÎÅ¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥¼!? ÉÂ±¡¤Ç¡È¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤ë¡É°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï
Æ±¤¸¼£ÎÅ¤Ê¤Î¤Ë°åÎÅÈñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡© Áë¸ýÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÈÀ©ÅÙ¤Î´ðËÜ
ÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¼«Í³¤Ë¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¡¢Ìô¤Î½èÊý¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ¹Ô°Ù¤´¤È¤Ë¡¢¹ñ¤¬Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤ÇÄê¤á¤ë¡Ö¿ÇÎÅÊó½·ÅÀ¿ô¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹ç·×¤ò¤â¤È¤Ë°åÎÅÈñ¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·ÅÀ¿ô¤Ï1ÅÀ10±ß¤Ë´¹»»¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ò³Ý¤±¤¿¶â³Û¤¬Áë¸ýÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢70ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¸¶Â§3³ä¡¢70～74ºÐ¤Ï2³ä¤Þ¤¿¤Ï3³ä¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ï1³ä¤Þ¤¿¤Ï2³ä¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³ä¹ç¼«ÂÎ¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤¬¹ç·×500ÅÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°åÎÅÈñ¤ÎÁí³Û¤Ï5000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢70ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð3³äÉéÃ´¤Î1500±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¿ÇÎÁ¤äºÆ¿ÇÎÁ¡¢¸¡ººÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅÀ¿ô²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¹àÌÜ¤¬»»Äê¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÊ§³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ÎÂçÏÈ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢½é¿Ç¤«ºÆ¿Ç¤«¡¢¸¡ºº¤ä½èÊýÆâÍÆ¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½é¿Ç¤ÈºÆ¿Ç¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÇÎÅÊó½·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤Ï¡Ö½é¿Ç¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖºÆ¿Ç¡×¤È¤·¤Æ¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö³º°åÎÅµ¡´Ø¤Ë½é¤á¤Æ¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö½é¿Ç¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆóÅÙÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¾É¾õÅù¡¦¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¿Ç¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö½é¿Ç¡×°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â½é¿Ç°·¤¤¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½é¿ÇÎÁ¤ÏºÆ¿ÇÎÁ¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¹¤Ï¿ôÉ´±ß¤«¤é¡¢¸¡ºº¤ä½èÊýÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¤«¤é½é¿Ç¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¿Ç´Ö³Ö¤ä¿ÇÎÅÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤â¤¦1¤Ä²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ë1ÅÙ¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÇÎÅÆâÍÆ¤¬°ìÎ§¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÎÍÌµ¤ä±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þÄê¤ÎÁ°¸å¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿ÇÎÅÆâÍÆ¤Ç¤âÅÀ¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤È¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¹â¤¯´¶¤¸¤ë¡×ÍýÍ³
½é¿Ç¡¦ºÆ¿Ç¤Î°·¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ÎÂÎ´¶¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤¬¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1¥ö·î¡Ê1Æü¤«¤éËöÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£·îÃ±°Ì¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸ÂÅÙ³Û¤Î·×»»¤Ï¿·¤¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸ÂÅÙ³Û¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¼õ¿Ç¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¡¢¡ÖµÞ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¯ÌÀ¤±¤Î¼õ¿Ç¤Ç°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¼£ÎÅÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½é¿Ç¡¦ºÆ¿Ç¤Î°·¤¤¤ä¸¡ºº¡¦½èÊý¤Î°ã¤¤¡¢¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÆÈ¼«¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤¿À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¸ýÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½é¿Ç¡¦ºÆ¿Ç¤Î°·¤¤¤ä»»Äê¤µ¤ì¤¿¹àÌÜ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
