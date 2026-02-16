¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÊì¤«¤é10²óÅÅÏÃ¤ÇÇË¶É¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì65ºÐ¤ò»Ù¤¨¤ë41ºÐ½÷À¡¡²ð¸îÀ¸³è¤Èº§³è¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
²ð¸îÃæ¤ÎÊì¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤âÊì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£ÅÔÆâ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç·ÐÍý»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯41ºÐ¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤Î´Ö¤ËÊì¿Æ¤«¤é10²ó¤âÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö30Ç¯¶ìÏ«¤¹¤ë¤È ¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×ÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¾×·â
3Ç¯Á°¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¡Ê65ºÐ¡Ë¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤ÏÍ×²ð¸î2¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½µ3²óÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Î¿©»ö¤äÉþÌô´ÉÍý¤Ï²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º§³è¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÄ¾Á°¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È²ð¸î¤ÎÀÕÇ¤¡¢¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ïº£¡¢²ð¸îÃæ¤Ç¤âÎø°¦¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤Êý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢²ð¸î¤ÈÎø°¦¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë40¡Á50Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤¬¸¶°ø¤ÇÎø°¦¤òÄü¤á¤ë50Âå¤ÏÂ¿¤¤¡©
²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎø°¦¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢40¡Á50Âå¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ð¸î¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Îø°¦¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ç¥Ç¡¼¥È¤äÏ¢Íí¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë
¡¦Áê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÉÔ°Â¤«¤é¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢Îø°¦¤òÂ³¤±¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÍ¾Íµ¡×¤ä¡Ö¼«Í³¤µ¡×¤¬¡¢²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§50ÂåÆÈ¿È¼Ô¤Î²ð¸î·Ð¸³¤ÈÎø°¦ÃÇÇ°¤Î¼ÂÂÖ
40¡Á50Âå¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢²ð¸î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º§³è¤È¿Æ¤Î²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤àÀ¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤ÎÏ¤âÂÎÎÏ¤âºï¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Îø¤äº§³è¤ò»Ï¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡ÖÎø°¦¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§²ð¸î¤¬Îø°¦¤ËÍ¿¤¨¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë
²ð¸î¤¬Îø°¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤âÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÊì¤«¤é10²ó¤âÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Èà¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢²ð¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎø°¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÁÓ¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ð¸î¤Î¤³¤È¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¤¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉéÃ´¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¼Ô¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î·Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë»öÎã
¤½¤ó¤ÊÃæºÇ¶á¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÆþ²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¸«¹ç¤¤¤Î»²²Ã¤Ç¡¢40¡Á50Âå¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤¦Á°¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯Ç§¼±¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÎø°¦¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÆþ²ñ¡Ã»²²Ã¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¸½¶·¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ªÁê¼ê¤Ë¤â¤½¤ì¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶á¤¤ÊýÆ±»Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢·ëº§¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤50ÂåÆ±»Î¤Ç²ð¸î·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤´É×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ßËÜ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²ð¸î¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Îº§³è¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤Å¤é¤¤²ð¸î¤ÎÏÃ¤â¡¢Æ±¤¸¶¶øÆ±»Î¤Ê¤é¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤âµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¸«¹ç¤¤¤Î»²²Ã¡ÃÇ§¼±¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²ð¸î¾õ¶·¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¸å¤ÎÇ§¼±¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç½Ð²ñ¤¤·ëº§¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤´É×ÉØ¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¸«¹ç¤¤¤ÏÇ§¼±¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇÃ»¤Ç·ëº§¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö½µËö¤Ï²ð¸î¤Ç³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤À¤±´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤éÍý²ò¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤À¤±¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤»¤ºÎø°¦¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤È¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤ÈÎø°¦¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
²ð¸î¤ÈÎø°¦¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÍøÍÑ¤Î¸¡Æ¤¤È¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤È¡ÖÎø¿Í¤ä¼þ°Ï¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¦¹Í¤¨¤Î¶¦Í¡×¤Ç¤¹¡£
¢§´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Î¸¡Æ¤¡Ë
¤Þ¤º¤Ï²ð¸î¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì¿Í¤Ç²ð¸î¤ÎÁ´¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò±ß³ê¤ËÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¢§¼þ°Ï¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¦¹Í¤¨¤Î¶¦Í
¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È²ð¸î¤Î¸½¶·¤Î¶¦Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ä¿ÈÂÎ²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢±£¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Ï¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÈÂ²²ñ¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¸½¾õ¤äÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸òºÝ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¡»ÍËÆü¤Ï²ð¸î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤âÍ½Äê¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¤¦²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¿¼Â¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤Ð¿®Íê¤Ï°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ÏÎø°¦¤Î¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦ÄÌ¤ÎÍý²ò´ðÈ×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹
²ð¸î¤ò¡ÖÎø°¦¤Î¾ã³²¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍý²ò´ðÈ×¡×¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î¶ìÏ«¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÎø°¦¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¡×¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë