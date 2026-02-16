»Å»ö¤Ë¼ñÌ£¤Ë¡¢µÙ·Æ¤Ë¡£¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡ÖYPS-S800¡×¤Ï2·î27ÆüÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ºòº£¡¢¼«Âð¤Î´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
PC¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤¦¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤ÆÂ¿µ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¡£¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ï¹â²Á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¥®¥º¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡ÖYPS-S800¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò2·î27Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢
¡ÖYPS-S800¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµæ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥§¥¢¡£Éý¹¤¤ÂÎ³Ê¤Î¿Í¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹ø¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºÂ¤êÊý¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÇØ¤â¤¿¤ìÉôÊ¬¤Ï180¡ë¤«¤é220¡ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ³Ê¤äºÂ¤êÊý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¤Ïº¸±¦2ËÜ¤º¤Ä¡¢¹ç·×4ËÜ¤Î¥Ð¥Í¤¬¤¢¤ê¡¢¹ø¤ò½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿¼¤¯ºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇØ¶Ú¤¬¼«Á³¤È¿¤Ó¤Æ²÷Å¬¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»ÑÀª²þÁ±¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¾å²¼º¸±¦Á°¸å¤Ë¼«ºß¤ËÆ°¤¯¡Ö6DÂ¿Êý¸þ¹ø¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡£ÂÎ³Ê¡¦ºÂ¤êÊý¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹ø¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï¡¢ºÇÂç6cm¤Î¾º¹ß¤¬²ÄÇ½¡£¼«Ê¬¤ÎºÂ¹â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹â¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¡¢4Êý¸þ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÆÃÀ½¥á¥Ã¥·¥å¤òºÎÍÑ¡£
¥ê¥Í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÆÀ¤¬¶¯¤¤ÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î°µÎÏ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌµ¤À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ç¤â¾ø¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÂÌÌ¤ÏÁ°¸å4cm¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£ºÂ¤êÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈùÄ´À°¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤äµÙ·Æ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡ÖYPS-S800¡×¤Ï¡¢ºÂ¤ë°Ê³°¤Î»È¤¤Êý¤â²÷Å¬¡£ÌµÃÊ³¬¥í¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤È¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²¾Ì²¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ï¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Î¾Éª¤Ë¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ú´ï±éÁÕ¤ò¤¹¤ëÊý¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ò¤¹¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2·î27Æü¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï¡£¤ªÃÍÃÊ3Ëü8240±ß¤«¤é
¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯Â¿µ¡Ç½¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡ÖYPS-S800¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¤è¤êCoSTORY¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û
20¡óOFF¡§3Ëü8240±ß¡Ê¸ÂÄê300¸Ä¡Ë
¡ÚÁá³ä¡Û
17¡óOFF¡§3Ëü9674±ß¡Ê¸ÂÄê500¸Ä¡Ë
¡ÚGIZMART¸ÂÄê³ä¡Û
14¡óOFF¡§4Ëü1108±ß¡Ê¸ÂÄê800¸Ä¡Ë
¡Ú2¥»¥Ã¥È¸ÂÄê³ä¡Û
22¡óOFF¡§7Ëü4568±ß¡Ê¸ÂÄê100¸Ä¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ü¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È´°È÷¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¼ýÇ¼¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡¢Â¿µ¡Ç½¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡ÖYPS-S800¡×¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¤·¡¢¸½ºß¤ª»È¤¤¤Î°Ø»Ò¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£Ä¶Áá³ä¤Ê¤é20¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£