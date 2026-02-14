ホウレンソウの根元の調理方法について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これがホウレンソウの根元に付いた砂を取る“裏技”です！

公式アカウントは「ホウレンソウの根元、捨てていませんか？？？」「実はホウレンソウの根元は甘みが強く、栄養も豊富です！ 土を落とす手間はありますが、ホウレンソウの根元は知る人ぞ知る”ごちそう”です！！」と投稿。

調理時のコツとして「ホウレンソウの根元は十字に切り込みを入れることで、土も落としやすくなり、熱も通りやすくなります！」とアドバイスしています。

また、注意点として「ホウレンソウにはシュウ酸という物質が含まれており、この物質はえぐ味の原因でもあります。シュウ酸は水溶性なので、ゆでる・水にさらす、という調理方法で減らすことができます。沸騰したお湯に根っこからいれて、1分ほどゆで、流水にさらしましょう」と解説しています。

この投稿に対し、SNS上では「早速実践！」「根元大事にします」といった声が上がっています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。