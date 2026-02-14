愛情が冷めたわけじゃない。男性が本命女性に見せる「まさかの大好きサイン」
男性の本命行動の中にはわかりにくいものもあり、一見すると愛情が冷めたように見える行動であっても、実は愛情表現だったりするケースも。
そこで今回は、そんな男性が本命女性に見せる「まさかの大好きサイン」を紹介します。
会話中に突然笑顔が消える
会話中、笑顔を見せていた彼氏が突然真顔になることありませんか？
彼女としては「気に障るようなこと言ったかな？」と不安になるものですが、これは男性の意外な大好きサインの１つ。
要は彼女の前でカッコつけたいだけなのです。
あまり「好き」と言ってくれなくなる
交際当初は頻繁い「好き」と言ってくれていたのに、最近では全然言ってくれなくなったことで、「愛情が冷めてきたのかな？」と感じる女性は少なくありません。
でも、実はストレートに愛情表現することを「気恥ずかしい」と感じる男性は多いのです。
なので、徐々に「好きだから交際していると彼女もわかっているだろう」と考えるようになって、「好き」と言わなくなっていくのでしょう。
また、「好き」という言葉の重みがなくなることを心配して、あまり「好き」と言わなくなる男性も中にはいます。
どちらの行動も愛情が冷めてきたサインと捉えがちですが、実は大好きサインの１つであることをぜひ心に留めておいてくださいね。
🌼本気で好きなんだ。本命行動とは思えない「意外な男性の仕草」