Ç®³¤»Ô¤ÎÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç13Æü¡¢ºÛÈ½´±¤¬¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ¦»³¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯7·î¡¢28¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç®³¤»Ô¤ÎÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Ç¤ÏÀ¹¤êÅÚÊøÍî¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤á¤°¤ê°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤é¤¬Á°¤È¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤ä¸©¡¢Ç®³¤»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¡¢ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤ÎºÛÈ½´±¤¬ÊøÍî¸½¾ì¤ò»ë»¡¤¹¤ë¸½ÃÏ¿Ê¹Ô¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¸¶¹ð¡¢Èï¹ð¤È¶¦¤ËÀ¹¤êÅÚ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸»Æ¬Éô¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ï24Æü¤«¤é¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì7·î17Æü¤Ë·ë¿³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
