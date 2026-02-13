»ÒÇ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡ØÂç¹¥¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ù¤Ë¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð¡ª2Ëü9000¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤ì¤¿¤¤£÷¡×¡Ö¥é¥Ã¥Ö¥é¥Ö¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢35.3Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£2.9Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Á¤åー¤·¤Æ¤ë¤Í¤³
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¤Ý¤ï¤Ý¤ï¥é¥°¥Éー¥ë¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤¬»ÒÇ¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Âç¹¥¤¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¤Î¤ªÉ¡¤È¤Á¤åー¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÌµ¸À¤Ç¸«¤Ä¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤¤Ã¤È¡¢ÀÎ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¤Ï¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë
¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡¢¤Á¤åー¤·¤Æ¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿»ÒÇ»þÂå¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¤â¥Ë¥Ã¥³¥ê¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Ã¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎÂº¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¿´¤¬ÏÂ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¤Ý¤ï¤Ý¤ï¥é¥°¥Éー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤Á¤ã¤ó¡¢¥¢ー¥µー¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¤Ý¤ï¤Ý¤ï¥é¥°¥Éー¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£