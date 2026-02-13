飾るだけじゃつまらない。デジタル額縁が「お仕事」始めました
華やかだし実用的でイイ。
世の中にはデジタルフォトフレームというデバイスがあり、好みの画像や写真を表示し目を楽しませてくれますよね。だけど、それ以上の機能がないのは、なーんかもったいないような？
もうちょっと実利的な機能があれば、購買意欲がソソられる人もいると思うんですよね。
情報や通知も表示
infinityの「Times Frame」は、写真どころかいろんな情報を表示できるデジタル額縁。
透明パネルにピクセルアートや写真や動画を浮き上がらせ、時刻、日付、株価、SNSの通知、スポーツ速報など、400種類以上のウィジェットを瞬時に切り替えて表示します。多種多様なインターフェイスがあるので、必ずお気に入りが見つかることでしょう。自由にカスタマイズできると、自分専用って感じで愛着が湧きますもんね。
写真や動画はスマホの専用アプリからアップします。ピクセルアートもアプリで作れて、イラストやアート好きな人なら、もっと楽しめると思います。
内蔵ストレージは64GBで、70万枚以上の高解像度写真、または約100時間の動画が保存できるとのこと。複数人で写真アップロードができるので、家族それぞれが撮ったものを皆で楽しむのも良いですね。
SFチックな見た目もイイ
本体サイズは191×55×256ｍｍと、まぁまぁの大きさ。B5サイズくらいありますね。
額縁の左側には26個のフルカラーRGB LEDが埋め込まれてサイバー感が。右側はスイッチ類や金具にレトロフューチャリスティック感が漂います。
価格は2万6270円ですが、コンパニオン的なサブディスプレイは便利ですし、見た目も華やかでデスクの良き相棒になりますね。
Source: Rakuten, Instagram, infinity
