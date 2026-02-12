標高1088メートル、期間限定の感動体験！「星野リゾート トマム」雲海テラスが5月13日スタート
「星野リゾート トマム」は2026年5月13日(水)よりダイナミックな雲海をはじめ、さまざまな雲海に出合える「雲海テラス」の営業を開始する。営業初日にはオープニングセレモニーを実施。多くの来場者が雲海に出合い、記憶に残る朝を迎えられるよう願いを込めたイベントだ。
【写真】2025年7月に新たに加わった「Cloud Round(クラウドラウンド)」
セレモニーでは、雲に見立てたシャボン玉を空へ放つ「クラウドリリース」を行うほか、シャンパンオープンで来場者とともに営業開始を祝う。さらに、雲をイメージした新商品「雲キャンディ」の販売や、絶景の中で体験できるヨガプログラムも用意され、すがすがしい朝の時間を多角的に楽しめる内容となっている。
■雲海テラスとは？
雲海テラスとは、標高1088メートルのトマム山に位置し、気象条件がそろったときにダイナミックな雲海や多彩な雲の表情を楽しめる展望施設。山頂までは片道約13分の雲海ゴンドラでアクセスできる。もともとはゴンドラ整備スタッフが見慣れていた雲海の風景を、多くの人にも楽しんでほしいという思いから2005年に開業。これまでに170万人以上が訪れている。
2021年には3階建てのメインデッキをリニューアルし、より広大な眺望が可能となった。さらに「Cloud9(クラウドナイン)計画」のもと、山全体を散策しながら雲海を楽しめる9つの過ごし方を提案。英語で「この上ない幸せ」を意味する“I am on cloud nine.”に由来する計画で、2025年11月時点では7つのスポットが完成。今後さらに増える予定だ。山道に沿って設けられた展望スポットを巡ることで、標高や角度の異なる視点から雲海と雄大な自然を堪能できる。
■2026年の雲海テラス
■来場者と祝う「雲海テラスオープニングセレモニー」
雲海テラスオープニングセレモニーは、営業開始日に毎年行われる恒例行事。雲海との出合いを願い、シャボン玉を放つ「クラウドリリース」を実施するほか、シャンパンオープンで来場者とともにシーズンの幕開けを祝う。
「雲海テラスオープニングセレモニー2026」概要
開催日：2026年5月13日(水)
時間：6時〜6時15分
料金：参加無料
※日帰り利用の場合はゴンドラ往復料金が別途必要
対象：宿泊、日帰り客
備考：シャボン玉キット、シャンパンは数に限りあり。天候や気象条件により、翌日へ延期または中止となる場合がある。
■雲海体験の思い出を持ち帰る新商品「雲キャンディ」
雲海テラスでの体験を形として残せるオリジナル商品「雲キャンディ」が、5月13日(水)に登場する。雲の形をしたソーダ味のキャンディで、さわやかな朝のひとときをより印象的に演出する。「雲海ショップ」と「雲のゆうびん屋さん」限定販売。
料金：550円
■雲海テラスで深呼吸。目覚めのヨガ体験
標高1088メートルの雲海テラスでは、ヨガ体験を実施する。気象条件がそろった日には、眼下に広がる雲海や遠くの山並みを眺めながら、澄んだ空気の中で深呼吸し、心身と向き合う時間を過ごせる。大自然に包まれながら体を動かすことで、穏やかな気持ちで1日を始められる。
料金：無料
時間：1日3回開催
※開催時間は時期により異なる
予約：不要
持ち物：なし
■雲海テラス 概要
期間：2026年5月13日(水)〜10月13日(火)
料金：大人2500円、7〜11歳1600円、愛犬500円
※リゾナーレトマム、トマム ザ・タワー宿泊客は無料
時間：5時〜8時(上りゴンドラ最終乗車)、9時(下りゴンドラ最終乗車)
対象：宿泊、日帰り客
備考：
・営業時間は時期により異なる。
・天候や気象条件によりゴンドラが運休となる場合がある。
・融雪状況により一部展望スポットを利用できない場合がある。愛犬同伴時はバギーまたはクレートの利用が必要。
■星野リゾート トマム
星野リゾート トマムは、北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾート。「トマム ザ・タワー」と「リゾナーレトマム」の2つのホテルを中心に、四季を通じて北海道を体感できるアクティビティを展開している。
リゾナーレトマムは全室100平方メートル超のスイートルームで、展望ジェットバスとプライベートサウナを完備。夏は雲海テラスやファームエリア、冬は全29コースのスキー場や氷の街「アイスヴィレッジ」など、年間を通して楽しみが尽きない。
星野リゾート トマム
・所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
・電話：0167-58-1111
・客室数：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：トマム ザ・タワー1泊1万2200円から、リゾナーレトマム1泊2万5400円から
※いずれも2人1室利用時1人あたり、サービス料込み、朝食付き
・アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分(乗り換えあり、トマム駅から無料送迎バスあり、予約不要)
■「リゾナーレ」とは
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。
コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
北海道の大地と空が織り成す絶景が、日常をそっと離れさせてくれる。雲海テラスはその入口だ。雲海テラスで心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
