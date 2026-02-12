オンキヨーは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」コラボレーションモデルの完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARK II」の予約受付を、2026年4月3日15時まで直販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。発送は6月上旬〜中旬にかけ順次の予定。

ハサウェイとレーンの録り下ろしボイス搭載

前モデル「AOW01」の基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング機能を新搭載した「AOW01 MARK II」がベース。

同作に登場するモビルスーツ（MS）「Ξ（クスィー）ガンダム」、「ペーネロペー」の2モデルを用意。両MSをイメージしたモチーフを充電ケースに、またヘルメットとファンネル（同作に登場する兵器）のモチーフをイヤホンの左右ハウジングプレートにあしらう。

音声ガイダンスは「ハサウェイ・ノア」「レーン・エイム」両キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オン/オフやペアリング時、タップオン、ノイズキャンセリングモード時など、それぞれ計27ワードを収録している。

価格は各2万2000円（以下全て税込）。

このほか、両MSを配したデザインの「イヤホンポーチ」（全2種、1500円）、「ワイヤレス充電器」（全2種、4400円）の発売を開始している。