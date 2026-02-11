コツはレシピ通りに作ること！100均のミニカヌレ型で作る「極上カヌレ」
パティシエが教える、家で作れるプロ見えレシピ
「本当に家で作ったの？」と思われるような、美しいスイーツや料理を作れたら…。そんな特別な日のためにインスタグラムで人気のmokkaさんが、作りやすいのにプロ見えするとっておきレシピを伝授。
mokkaさんは、おしゃれなライフスタイルとレシピを発信する20代の男性パティシエ。料理の美しさはもちろん、自宅のインテリアもセンス抜群で、SNSでも多くのファンに支持されています。
※本記事はmokka 著の書籍『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ 』から一部抜粋・編集しました。
■100均の型で作る極上カヌレ
「絶対にレシピそのままで作ってね」と念を押したいのが、このカヌレです。
初めてカヌレを食べた時、外側の香ばしいカリカリ、内側のモチモチの食感にすっかりハマり、ちょうど100均で可愛いミニサイズのカヌレ型を見つけたこともあって、このレシピを考えました。
美味しいカヌレのコツは、自分が美味しいと思う牛乳と天然のバニラを使うことです。お気に入りの牛乳にバニラビーンズの香りをしっかり移すと、食べた時の風味が格段によくなります。どうか、僕を信じてバニラビーンズを入れて作ってください。そして何度も言うけど絶対にレシピ通りに作ってね！（笑）
【材料】（シリコン製ミニカヌレ型約22個分）
薄力粉 … 30g
強力粉 … 30g
無塩バター … 20g
自分好みの牛乳 … 280g
卵（室温に戻す） … 35g
卵黄（室温に戻す） … 35g
グラニュー糖 … 140g
ラム酒 … 25g
バニラビーンズ … 1/2本
バター（型に塗る用） … 適量
【作り方】
1：型をはさみで切り離す。薄力粉、強力粉、グラニュー糖を一緒にふるう。
2：耐熱ボウルに牛乳とバニラビーンズを入れて600Wの電子レンジで5分ほど加熱し、バターを入れてラップをして香りを移す。
3：1の粉に、60℃まで冷ました2を半量加えてホイッパーで混ぜ、全卵と卵黄を溶いて数回に分けて混ぜた後、残りの2を入れてラム酒を加え、冷蔵庫で一晩寝かせる。
☆牛乳は、最初に半分だけ加えて混ぜる
☆溶き卵を加えた後に、残りの牛乳を注ぐ
☆卵液は漉してから注ぎ口のある容器に移す
4：型の内側にバターを塗り、12個を天板に並べ、漉した3を九分目まで流し込み、230℃に予熱したオーブンで30分、200℃に下げて20〜30分焼く。
☆型は火が通りやすいように切り離す
5：焼き上がったら型から外して、外側がカリッとなるまで冷ます。
【point】
・ 2の工程で牛乳を沸騰させると、焼いた時に型からあふれにくくなります
・ 焼いている途中でもし生地が膨らんできたら、一度取り出してゴムベラで押し込んでください
著者／mokka
パティシエとして発信する洗練されたスイーツや一人暮らしにちょうどいい自炊レシピのほか、ドライフラワーや部屋のコーディネートが人気のインフルエンサー。スイーツのレシピ開発、カフェや住宅の空間デザイン、香りのプロデュースなども行う。フォロワー26.4万人（2025年11月現在）。
著＝mokka／『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ』