「That’s nuts！」の意味は？ドラマや映画の頻出フレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That’s nuts！」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「くだらない／ばかげている」でした！
本来は木の実を表す「nuts」ですが、スラングでは「くだらない／ばかげている」という意味を持ちます。
最近では、ネガティブな文脈ではなく「cool」＝「すごい／やばい」と同じような意味で使われることも多いそうです。
ちなみに、「nuts」より少し控えめに「nutty」と言うこともできますよ。
A：「She speaks six languages fluently.」
（彼女は6ヵ国語がペラペラなんだ）
B：「That’s nuts!」
（それやばい！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部