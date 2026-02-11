「That’s nuts！」の意味は？ドラマや映画の頻出フレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「くだらない／ばかげている」でした！

本来は木の実を表す「nuts」ですが、スラングでは「くだらない／ばかげている」という意味を持ちます。

最近では、ネガティブな文脈ではなく「cool」＝「すごい／やばい」と同じような意味で使われることも多いそうです。

ちなみに、「nuts」より少し控えめに「nutty」と言うこともできますよ。

A：「She speaks six languages fluently.」

（彼女は6ヵ国語がペラペラなんだ）

B：「That’s nuts!」

（それやばい！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。