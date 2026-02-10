Image: ソニー

最強スマホが出るぞ！

ソニーのXperiaシリーズには根強いファンが存在しています。2026年も新モデルが発売されるのか、気になっているユーザーに朗報がありますよ。

Xperia 1 VIIIとXperia 10 VIIIの登録か？

Notebookcheckは、IMEIデータベースから、複数の新しいソニーのスマートフォンを示すモデル登録が発見されたと報じました。型番としては、これまでXperia 1シリーズに用いられてきたという「XQ-GE」に関連する3モデルと、Xperia 10シリーズに使われてきた「XQ-GH」に関連する3モデルが登録されているようですね。

Xperia 1シリーズをめぐっては、次期モデルとなる「Xperia 1 VIII」のカメラ性能が、シリーズ初となる2億画素にパワーアップするとのリークも流れていました。搭載されるCPUは、Qualcomm（クアルコム）の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」となり、これはApple（アップル）の「iPhone 17 Pro」に採用されたA19 Proチップをも凌駕する性能なんだとか。一方、次期モデルの「Xperia 10 VIII」は、中価格帯のコストパフォーマンスに優れたモデルと期待されています。

両モデルともグローバル展開か

以前から開発はうわさされていたXperia 1 VIIIならびにXperia 10 VIIIが、いよいよ発売に向け最終段階に入ったかにも思える今回のリーク報道。興味深いのは、XQ-GEならびにXQ-GHとも、販売地域を示すとされるコード別に3モデルの登録が発見されたことでしょう。

これまでの販売地域との関連性から、それぞれ日本国内、そのほかのアジア市場と欧州市場の3エリアにおける発売モデルを指すと考えられています。北米での発売を示す登録はないものの、Xperia 1 VIIIもXperia 10 VIIIも、日本以外に幅広いマーケットへ投入される可能性が高いと見られているようですよ。

残念ながら、うわさの段階でもXperia 5シリーズは話題に上らなくなってしまいました。とはいえ、Xperia 1と10シリーズは健在で、日本ならびに世界で発売が計画されているとしたら、うれしい流れですよね。正式発表の日を、首を長くして待ちましょう。

