新色ピンクでひと足早い春。Ankerの「1台完結」バッテリーが20％オフ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
本日2026年2月10日は、ケーブル内蔵・10000mAhの大容量・最大45W出力のパワフルさを備えたAnker（アンカー）の「Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
ピンクカラーが新登場！ Ankerの「Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が20%オフ
Anker（アンカー）の「Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」にピンク色が新登場。
ブラック、ホワイト、ミントブルーと計4色でカラーバリエーションがさらに充実しました。
今なら、ケーブル巻取り式モバイルバッテリーの決定版がクーポン利用で20％オフとお得に販売中です。
好みの長さに伸ばせる巻取り式USB-Cケーブルが秀逸。軽量設計で外出先の利用もおすすめ
約7cmから最大70cmまでの長さにのばせる巻取り式USB-Cケーブルを内蔵。8段階で細かく調整ができ、スムーズに伸縮・収納が可能。耐久性も折り紙つきです。
ケーブルを忘れる心配がなくなり、カバンの中で絡まらないのもポイント。
約230gの軽量設計かつコンパクトでカバンに入れても邪魔にならず、お出かけ先への持ち出しにも最適です。
10000mAhの容量を備え、スマホを約2回フル充電できるので突然の充電切れを防ぎます。
バッテリーの残量や温度がひと目で確認できるディスプレイも便利です。
最大45W出力で急速充電も可能。スマホだけでなくノートPCの充電もこれ1つでOK
USB-Cケーブルに加えて、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートを採用。USB-Cポートは最大45W、USB-Cケーブルは最大30W、USB-Aポートは最大22.5W出力とパワフルです。
スマートフォンだけでなく、MacBook AirといったノートPCの充電にも対応。複数台の機器を同時に充電することも可能です。
巻き取り式USB-Cケーブルを使って本体への充電ができるのも助かります。30W出力なので、充電もスピーディーに完了しますよ。
パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら接続した機器への充電もOKです。忙しい日でもサクッと使えるモバイルバッテリーをお見逃しなく！
Image/Source:楽天市場