ダンサーのジェシカさんが自身のインスタグラムを更新し、祖母が亡くなったことを報告しました。



【写真】「母であり、親友でもあった」祖母との2ショットを投稿したジェシカさん

ジェシカさんは振付師でもあり、ガールズグループ「HANA」のメンバーNAOKOさんの恩師。ジェシカさんは「最愛のおばあちゃんが旅立ちました」という報告と共に、祖母とサングラス姿ではしゃぐ2ショット写真を4枚公開しました。



「会いたい。苦しい。でも後悔ないぐらい一緒に楽しんだ！！！！後悔ないぐらい沢山の感謝と愛を伝えた！！」と心情を吐露しました。



ジェシカさんにとって「憧れの人」で「母であり、親友でもあった」という祖母。「かっこよくて可愛くて、ずっと笑ってばっかりのおばあちゃん。たくさんの愛で向き合ってくれました」と語りました。



祖母と一緒に暮らしていたジェシカさんは、「毎日笑って喧嘩して遊んで」「おばあちゃんのベッドに潜り込んだこと」「大好物のケンタッキーを一緒に頬張る時」と2人の思い出を振り返り、「キリがないぐらい思い出があるし 当たり前にまだ心の整理はできないけど本当に過ごした日々は絶対に忘れない」とつづりました。



最後には「別れがあれば出会いもあり。わかってても悲しいけどこれからも自慢の娘で孫であるために頑張る！！私のエネルギーの源はおばあちゃんと父だから。本当にありがとう、愛してます、おばあちゃん」と前向きな言葉で締めました。



ジェシカさんはavexに所属しており、「DREAMS COME TRUE 」「東方神起」「ゆず」などのバックダンサーを務めた経験があります。現在は株式会社KADOKAWAと直接エージェント契約を結ぶ実力派ダンサーグループ「KADOKAWADREAMSアバンセ」のメンバーとして活動しています。またチャンネル登録者数94万人の4人組クリエーターユニット「ぜろぷり」こと「午前0時のプリンセス」にも所属しており、個人のTikTokアカウントはフォロワー数70万人を超えています。昨年にはグローバルビジネス誌「Forbes JAPAN」が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」を、ジェシカさんを恩師とする「HANA」のNAOKOさんとともに受賞しました。