【NBA試合速報】2026年2月10日（火） ポートランド・トレイルブレイザーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年2月10日（火）
開催地：モダ・センター（Portland）
最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 135 - 118 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがモダ・センター（Portland）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし29-31で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし64-65で終了する。
第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し113-87で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び135-118で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-10 15:05:10 更新