ポートランド・トレイルブレイザーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月10日（火）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 135 - 118 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし29-31で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし64-65で終了する。

第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し113-87で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び135-118で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-10 15:05:10 更新