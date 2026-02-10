レディー・ガガが自身のInstagramで、『ポケットモンスター』の推しキャラが“プリン”であることを明かしている。

【写真＆動画】レディー・ガガと推しポケモンのプリンのお揃いサングラスショット／ポケモン30周年記念特別映像

■ガガがプリンを好きな理由は「12オクターブの声域を持っている」「ユーモアがあって、声で自分を守る存在」

ガガは「My favorite, of course: Jigglypuff!」（※“Jigglypuff”はプリンの英語名）というメッセージと共に、3枚の写真を公開。

1枚目は、ガガがプリンを肩に乗せ、マイクの前に並んだショット。ガガとお揃いのサングラスをかけたプリンは、ヘッドホンも装着。その姿にガガは、サングラスをずらして横目で熱視線を送っている。

2枚目には、マイクの前で口を大きく開け、シャウトしているようなテンション高めのガガとプリンが写し出されている。レザージャケット＆レザーショートパンツで笑顔でノリノリのガガの肩の上で、どことなくプリンも楽しそう！？

3枚目は積み重ねられたアンプの上で寝そべるガガの足元で、アンプとアンプのあいだにすっぽりプリンがおさまっている様子。ロングブーツ姿がスタイリッシュなガガと、キュートなプリンのコントラストがチャーミングな一枚になっている。

コメント欄には英語だけではなく、スペイン語やイタリア語などといった各国の言語でメッセージや「kawaii」「POKEMON MOTHER」「POKEMON QUEEN」などといったファンの声が続々と到着。

ガガは2月8日にアメリカ カリフォルニア州サンタクララのリーバイススタジアムで開催の第60回スーパーボウルの試合中に公開された、ポケモン30周年を記念した特別映像に出演。

レディー・ガガ日本公式Xでは、その映像の投稿をリポストし「ガガのお気に入りポケモンは プリン（Jigglypuff）。理由は『12オクターブの声域を持っている』『ユーモアがあって、声で自分を守る存在』。CM内ではプリンと一緒に“うた”をデュエットする演出も」という説明も添えている。

■「My favorite, of course: Jigglypuff!」とプリンに熱視線を送るガガ

■スーパーボウルで公開されたポケモン30周年記念特別映像