¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ä¡×·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿29ºÐ½÷Í¥¤¬´¶¤¸¤ë¡È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¡É¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¤È¶¦±é¤ÎÊüÁ÷Ãæ¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍËÌë10¡§15¡Á11¡§09¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÉÅçºÚÈÁ¤È¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó±é¤¸¤ë´Å³¤À²Î®¤Î¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¡É¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö¤ª¼Çµï¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÊý¸þ¤Ë¡×
¡½¡½ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾ËÜ¡Ë¡§¤À¤ó¤À¤ó¤Þ¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°¤Ú¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¡¢¤ª¼Çµï¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÊý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á°¤è¤ê¤âµÓËÜ¤ä¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤â°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¤±öÇß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÆó¿Í¤Î¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó±é¤¸¤ëAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤É¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¸½¼Â¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ä¹Í¤¨Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£AI¤Ï¤ï¤¿¤·¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿À²Ê°å¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¸Å¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÂæËÜ¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¼«¿È¤âADHD¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ªÊÛÅö¤¬¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó±é¤¸¤¿¿ÉÅçºÚÈÁ¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡§ºÚÈÁ¤Ï¡¢À¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢»Å»ö¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ø±à¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç°ËÌîÈø¤µ¤ó±é¤¸¤ë´Å³¤¤Î»ö¾ð¤Ë¤âÁÛÁüÎÏ¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡20Âå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡½¡½º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2024Ç¯¤ËÂçÊÑÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·î9¤Î¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¸¶ºî¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂåÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
