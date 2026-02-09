女優の吉岡里帆（33歳）が、2月8日放送のラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「私の師匠は北川景子さんです」と語った。



映画「禍禍女」で初監督を務めたゆりやんレトリィバァが番組のゲストとして登場。ゆりやんが昔、芸人の先輩と大ゲンカした時に、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルが「ゆりやん、良くないよ。謝りに行こう」と一緒に謝ってくれたエピソードを話し「私の師匠なんです。ナダル軍団というものにもすぐに入れて頂いて。当時はミキの亜生さんと私の2人態勢で。2人とも言うこと聞かなさ過ぎて除名された」と笑う。



ゆりやんが、吉岡に「師匠はいらっしゃるんですか？」と聞くと、吉岡は「私の師匠は北川景子さんです」とドラマ「落日」で共演した北川の名を挙げる。ゆりやんが「同じ系列ですね、私達」とボケると、吉岡は「そうですね、リスペクトした思いをちゃんと受け取りつつ、頑張っていってる、という。あんな気高くありたいものだと思います」と語った。