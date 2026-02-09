Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月9日は、大容量データの転送や編集用途にも使えるポータブルストレージとしてハイスペックなUGREEN（ユーグリーン）の新作「NeoDrive Go 外付けSSD（1TB）」が、お得に登場しています。

UGREEN SSD 外付け 1TB USB-C USB4規格 読み込み速度3800MB/s ポータブルSSD 超小型 6Vサージ防護 UASP TRIM S.M.A.R.T機能 PS5/PS4対応 Type C 搭載iPhone/タブレット/PCに適用 外付けSDD 67,699円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで見る PR PR

大容量データの転送や編集用途にも使えるUGREENの外付けSSDがクーポン利用でお得

UGREENの「NeoDrive Go 外付けSSD（1TB）」は、USB4（40Gbps）規格をフルに活かした3800MB/sという超高速データ転送が可能なモバイル外付SSDです。

Amazonでは1月末から取り扱いの新商品がクーポン利用で早速20％オフとお買い得。

従来のSATA SSDの20倍の速度で、大容量ファイルも数秒で転送できます。動画編集や高解像度画像処理など、あらゆるクリエイティブ作業の効率を飛躍的に高められますよ。

サイズは8.78×5.74×1.19cmと名刺サイズに収まるコンパクトさで、重さはわずか70gと超軽量。

ポケットやスリムなポーチにもすっきり収納でき、外出時の携帯性を追求した負担ゼロのポータブルSSDです。

USB4&Thunderbolt 3/4/5 対応で速度と互換性がアップ

USB-C（USB4規格）インターフェースを採用し、Thunderbolt 3/4/5から従来のUSB規格まで幅広く対応します。

PC、スマートフォン、タブレット、一眼レフカメラなど、多彩なデバイス接続を実現。PS5/PS4にも対応し、ゲームデータの保存やストレージ拡張にも使用可能です。

無数の微小エラーを検出・修復し、転送経路全体を防護してくれるLDPC ECCエラー修正技術を搭載。

SSD内部で発生する「読み取り誤差」「書き込みノイズ」「経年劣化」などに対して、LDPCが強い訂正力を発揮することで寿命や信頼性のアップにつながります。

超小型ながら大容量かつ「SMART監視」「UASP・TRIM対応」「6Vサージ保護」の実装で耐久性と効率性が高いのも大きな魅力です。

なお、上記の表示価格は2026年2月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

