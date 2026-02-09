¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡Ö¥¥¢¥µー¥¸ ～Êú¤Ëí Ver.～¡×¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬Å¸¼¨¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È③¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¥¢¥µー¥¸ ～Êú¤Ëí Ver.～
¡¡º£Ç¯¤Ï2·î8Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¡£ÆÃ¤Ë´ë¶È¡¦¥Ç¥£ー¥éー¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Â¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ëè²óÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Öー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¥Öー¥¹Æâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¥°¥ê¥ó¥È¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×´ØÏ¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò5ºîÉÊ¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä ¥É¥ì¥Ã¥·ー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¥°¥ê¥ó¥È¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä ¥É¥ì¥Ã¥·ー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤À¡£º£¤Î¤È¤³¤í²Á³Ê¤äÈ¯ÇäÆü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÆüÃæ¤ËÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·ー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¿®Ç» ～¸¸Ì´¤ÎÍí·«Ver.～
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¿®Ç» ～¸¸Ì´¤ÎÍí·«Ver.～¡×¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹Æâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ß¤¢¤ß¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï38,280±ß¤À¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Ç»¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¸Ì´¤ÎÍí·«¡×¤À¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥¡ー¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥Ýー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ë¤È¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥â¥¬¥Éー¥ë ～ÓÌ¿Ç¥Êー¥µ¥êー¥³ー¥ëver.～
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥â¥¬¥Éー¥ë ～ÓÌ¿Ç¥Êー¥µ¥êー¥³ー¥ëver.～¡×¤¬¡¢¸¶·¿¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÈÇ¸µ´Æ½¤Ãæ¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÀµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥¬¥Éー¥ë¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡ÖÓÌ¿Ç¥Êー¥µ¥êー¥³ー¥ë¡×¤À¡£º£²ó¤Ï°áÁõ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤ÇOK¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ê¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ËÃí¼Í´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢ ～¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¥®¥¢Ver.～
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸¶·¿¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢ ～¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¥®¥¢Ver.～¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸½ºßÈÇ¸µ´Æ½¤Ãæ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥¢¡×¤À¡£¸µ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¶·¿¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤à¥Ýー¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥»¥¯¥·ー¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¥¢¥µー¥¸ ～Êú¤Ëí Ver.～
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ¥¥¢¥µー¥¸ ～Êú¤Ëí Ver.～¡×¡£¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¸½ºßÈÇ¸µ´Æ½¤Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×7¼þÇ¯µÇ°¤Ç¸ø¼°¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Êú¤Ëí¥«¥Ðー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£º£²ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¿ÞÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ýー¥º¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2017 Manjuu Co.¡¤ Ltd. ¡õ YongShi Co.¡¤ Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar¡¤ Inc. All Rights Reserved.