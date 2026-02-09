¹áÀîÍÑ¿å¤ÎÂè1¼¡¼è¿åÀ©¸Â»Ï¤Þ¤ë¡¡Åß¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê
¿å°µ¤ò¼å¤á¤¿ÀöÌÌ½ê
¡¡¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò20¡óºï¸º¤¹¤ëÂè1¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¡¢¹áÀî¸©Ä£Åì´Û¤Î¸¼´Ø¤ËÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸©Ä£ËÜ´Û¤äÅ·¿ÀÁ°Ê¬Ä£¼Ë¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÌó130¥«½ê¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÀöÌÌ½ê¤Î¿å°µ¤òÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¼å¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¸áÁ°0»þ»þÅÀ¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï51.1¡ó¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó30¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤ÇÅß¤Î»þ´ü¤Ë¼è¿åÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹áÀî¸©¿å»ñ¸»ÂÐºö²Ý¡¿Ê¿ÈøÀ¿¼£ ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿å¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å1¥«·îÄøÅÙ¾¯±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀá¿å¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×