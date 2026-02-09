この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【徹底解説】匿名で使える！LINEのオープンチャットとは？」と題した動画を公開。LINEの多機能なサービスの一つである「オープンチャット」の仕組みと特徴を解説した。



オープンチャットとは、「共通点でつながるLINEのサービス」である。動画では、子育ての悩み相談や、おすすめの映画・本の紹介、英語での雑談といったように、同じ趣味や関心を持つユーザー同士が交流する場として紹介されている。



このサービスの最大の特徴は「匿名でできる」点にあるとひらい先生は指摘する。通常、LINEは本名やそれに近い形で登録し、知人とのコミュニケーションに利用されることが多い。しかし、オープンチャットに参加する際は、普段使っているLINEの個人アカウントとは別に、そのトークルーム専用のプロフィール（名前やアイコン）を新たに設定できる。



そのため、トークルームに参加しても、自分のLINEアカウントが他の参加者に知られることはない。この仕組みによって、プライベートな人間関係とは切り離された状態で、特定のテーマについて安心して情報交換や交流ができるのが、オープンチャットの大きな利点であると説明された。