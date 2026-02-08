【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

フリーイングは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、1/3、1/4スケールフィギュア「B-STYLE」を展示している。

会場ではオリジナルバニーガール衣装の様々な作品のキャラクターたちのフィギュアが展示され、1/3スケール、1/4スケールフィギュアで立体化されている。1/3スケールは全高約50cmにもおよびデカイサイズ感と圧倒的なビジュアルが目白押しとなっている。

展示品には初音ミクをはじめ、「バニースーツ・プランニング」、「アズールレーン」、「食戟のソーマ」など原型品や彩色見本が展示されている。

またパネル発表でもフィギュアのサイズをイメージした展示がされ、「ユミアのアトリエ」、「シノビマスター 閃乱神楽 NEW LIMK」などが発表された。

初音ミク V4 CHINESE 1/3スケール

バニースーツ・プランニング ソフィア・F・シャーリング ストリングビキニVer. 1/3スケール

アズールレーン ニュージャージー 交流宿舎 Ver. 1/3スケール

食戟のソーマ 薙切アリス 1/4スケール ビキニバニーVer.

食戟のソーマ 薙切えりな 1/4スケール ビキニバニーVer.

スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 七海千秋 1/3スケール バニーVer.

ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 江ノ島盾子 1/3スケール バニーVer.

To LAVEる-とらぶる- ダークネス 古手川 唯 1/3スケール バニーVer.

ハイスクールD×D HERO 姫島 朱乃 1/3スケール バニーVer.

ハイスクールD×D HERO リアス・グレモリー 1/3スケール バニーVer.

パネル展示

Art by 豆の素 (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net piapro

高峰ナダレ

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar,Inc.All Rights Reserved.

(C)附田祐斗・佐伯俊／集英社・遠月学園動画研究会餐4

(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.