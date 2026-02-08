この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」を運営するりゅう先生が、動画「大切なお知らせがあります。」を公開。チャンネル開設から2年間のマーケティングノウハウを凝縮した新刊『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』の発売を発表した。



同書は、りゅう先生が自身のYouTubeチャンネルで2年間にわたり発信してきた、さまざまなマーケティング情報を1冊に要約した集大成であるという。動画内で先生は、マーケティングの原点を「一言で言ってしまうと売上を上げるための流れ」と定義。多くの経営者が陥りがちな「商品から考える」アプローチの間違いを指摘し、顧客が何を求めているかを探る「集客」から始めることの重要性を説いた。



ビジネスの基本は「集客・販売・商品・運営」の4つのパートから構成されると説明。多くの経営者が「この商品どうやって売ればいいですか？」と相談に来るが、この考え方自体が間違いであると断言した。顧客に求められていない商品を売ろうとすることは難易度が高く、まずはお客様が何を求めているかを探る「集客第一主義」が不可欠であるとした。



また、売上を上げるための3つの要素として「お客様を集めて教育して販売していく」というダイレクトレスポンスマーケティングの基本にも言及。特に現代では、SNSなどを活用して顧客との「接点を増やしていく必要」があると述べた。その上で、集客できるコンテンツを作るための鍵として「コンセプト」を挙げ、「コンセプトで迷ったときは、原則的に絞るという戦略がものすごく重要」と強調した。



今回発売された『非常識なマーケティング大全』は、これらのマーケティングの全てを網羅した内容となっている。初心者からビジネスで既に成長している経営者まで、自身の事業に何が足りないのかを見直すためのチェックシートとしても活用できる一冊だ。