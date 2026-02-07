AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」を開発運営するアミフィアブルは、2026年1月に新たな給与体系に移行し、平均14.2％のベースアップを実施しました。

マネージャー職未満のほぼ全従業員が対象となり、新卒1年目の初年度年俸は500万円に設定されています。

アミフィアブルは、持続的な事業拡大を見据え、人材の確保と従業員が長期にわたり活躍できる環境の整備が必要であると判断しました。

この度、給与体系を刷新し、2026年1月に移行しています。

ベースアップにより、競争の激しい採用活動への対応及び優秀な人材の確保を目指すとともに、従業員のモチベーションアップによる生産性向上が期待されています。

ベースアップの内容

ベースアップの対象はマネージャー職未満のほぼ全従業員が該当し、平均14.2％の年収アップとなっています。

新卒1年目に該当する役職の初年度年俸を500万円とし、これに合わせてマネージャー職未満のほぼ全従業員のベースアップを実施しています。

2026年4月入社の新卒採用従業員については、初年度年俸を500万円として先行して募集を実施し、前年度を大幅に上回る15名（2025年4月新卒採用は4名）の学生を採用しました。

アミフィアブルについて

アミフィアブルは「差別化されたAIテクノロジーから世界に新しい価値を提供する」をミッションとし、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用を手掛けています。

労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化し、2021年6月に特許を取得（特許第6902814号）した自社開発の「Esplat」により、多くの企業でソフトウェア開発の効率化及び品質向上に貢献しています。

採用活動の強化

今回のベースアップを追い風に、アミフィアブルでは新卒・キャリア共に採用活動を一層強化していきます。

コーポレートサイトからの直接応募も積極採用中で、直接応募から入社された方には入社お祝い金として10万円が支給されます。

このベースアップ実施により、IT業界における人材確保競争が激化する中、同社の積極的な人材投資姿勢が示されました。

優秀な人材の確保と生産性向上により、「Esplat」の収益性を向上させ、将来的には給与水準が日本一高い企業を目指す方針です。

持続的な事業拡大に向けた人材確保と環境整備により、同社のさらなる成長が期待されます。

