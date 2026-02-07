復活のパンダトレノ!?

アフターパーツメーカーのResult Japanは、「東京オートサロン2026」でトヨタ「86（初代・ZN6）」をベースにした新カスタムモデル「NEO86」を披露しました。

往年のスタイルを現代的にアレンジした一台として注目を集め、公開後はユーザーから多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これが“新”「NEOハチロク」です！ 画像で見る！（59枚）

トヨタ「86」は2012年に登場したコンパクトスポーツカーで、トヨタとスバルが共同開発したモデルとして知られています。

水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせ、軽快な走りを楽しめることが大きな魅力です。

2021年にはフルモデルチェンジが行われ、現行モデルは「GR86」として販売されています。

初代86のボディサイズは全長4240mm×全幅1775mm×全高1320mmで、乗車定員は4名。

最高出力207馬力・最大トルク212Nmを発揮する2リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、6速ATまたは6速MTを選べる仕様でした。

今回公開されたNEO86は、その初代86をベースに、ルーツである「スプリンタートレノ（AE86）」の雰囲気を現代的に再構築したカスタムモデルです。

フロントまわりは大きく印象が変わり、角ばったバンパーやリトラクタブルライト風の意匠を採用することで、”トレノ”らしい表情を再現しています。

ボディカラーも白と黒の“パンダトレノ”をイメージした配色となっており、往年のファンには懐かしさを感じさせる仕上がりです。

車両が公開されると、ユーザーからは「顔つきが最高」「まさに現代版パンダトレノ」「完成度が高くて驚いた」といったデザイン面への好意的な声が多く寄せられています。

また、「話題になりそう」といった期待の声も見られ、仕上がりの高さに注目が集まっています。

Result JapanはNEO86について「東京オートサロン2026でプレオーダーを開始する」としており、販売に向けた準備が進んでいることを明らかにしており、今後の展開に関心が高まりそうです。