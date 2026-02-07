“ガチ勢”堂本光一、F1の魅力を語り尽くす特番第3弾が放送・配信へ 人間ドラマも深掘り
DOMOTOの堂本光一がホストを務め、FODおよびCS放送フジテレビNEXT ライブ・プレミアムのモータースポーツトーク番組の第3弾『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ2026』が、11日午後10時20分から放送・配信される。
【写真】ブラックスーツ＆赤のポケットチーフで気品あふれる堂本光一
芸能界きっての“モータースポーツガチ勢”として知られる光一が、F1の魅力を余すことなく語り尽くす特別番組。1987年からF1中継を続けてきた同局が、長年F1ファンを公言してきた光一をホストに迎え、究極のエンターテインメントであるF1の世界を深掘りする。
初回、第2弾と毎回熱い反響を呼び、ついに2026年、待望の第3弾の放送が決定。光一が語るF1への愛情はさらに加速し、スピード、チーム戦略、テクノロジー、そして人間ドラマ…そのすべてを光一ならではの視点でひも解く。前回まででは語り尽くせなかったテーマや、最新シーズンのトピックも交え、F1の奥深さを伝える。
F1ファンはもちろん、これからF１を知りたい初心者にも、そして堂本光一ファンにも楽しめる内容。“レースのミカタ”を変える番組となっている。
