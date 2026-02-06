アイドルグループ「パピプペポは難しい」が6日、X（旧ツイッター）アカウントを更新。今年4月から加入予定だったメンバー候補生の折原もえについて、加入決定公表の21時間後に一転して加入の見送りを発表した。



【写真】折原が加入できなかったアイドルグループ「パピプペポは難しい」

運営アカウントでは今年2月5日の午後9時に「2名が新メンバーとして パピプペポは難しいに加入決定！」と新メンバーの加入を発表。折原と、くまだかなえの2名が今年4月からグループに加わることを予告していた。



しかし翌6日の午後6時25分に「新メンバーとして加入を予定しておりました折原もえにつきまして、本人より活動辞退の申し出があり、協議の結果このたび加入を見送ることとなりました」と取り消しを発表。もう一人のくまだについては、予定通り加入することも伝えられた。



丸1日たたない間に加入予告から見送りがされた“電撃”発表劇に、ネットも騒然。「新メンバー発表の翌日に辞退って何があったの…？」「急展開すぎて正直びっくり」「はえーよ」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）