6年目の大刷新遂げたトヨタ新型「カローラ」

トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社「一汽トヨタ」は2025年12月21日、新型セダン「カローラ」を発表・発売しました。

今回のモデルでは、大幅改良が行われており、公開直後からユーザーの関心が一気に高まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「カローラ」です！ 画像で見る（40枚）

カローラは1966年の誕生以来、累計販売台数5000万台を超えるロングセラーモデルとして知られています。

2019年に登場した現行12代目は、中国でも主要な生産・販売拠点として重要な位置づけにあります。

今回中国で披露された新型カローラは、この12代目をベースに大幅な改良を施したモデルです。エクステリアからインテリア、機能面まで幅広く刷新され、いわゆるビッグマイナーチェンジに相当する内容となっています。

ボディサイズは、全長4710mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2750mmと、従来型より全長が75mm、ホイールベースが50mm延長されました。

外観では、最新のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」デザインをフロントに採用し、よりシャープで先進的な印象を強めています。

インテリアは「LIVING tech」をコンセプトに設計され、水平基調のインストルメントパネルを採用しています。

8.8インチのメーターディスプレイと12.9インチの大型センターディスプレイを組み合わせ、コネクテッド機能も強化されました。

荷室容量は470リットルで、20インチのキャリーケースを6個積める実用性も確保しています。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒エンジン＋モーターのハイブリッド（HEV）と、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンの2種類を設定しています。

新型カローラの価格は、ハイブリッド車が9万9000元（約220万円）から、ガソリン車が11万8000元（約262万円）となっています。

従来モデルから価格を引き下げることで競争力を高めており、さらに2026年1月31日まで購入者向けに4000元の補助金も用意されるなど、中国市場での販売拡大を意識した戦略が取られています。

※ ※ ※

こうした発表を受けて、ユーザーからはさまざまな声が寄せられています。

「カッコよくなった」「全体的に好印象」といったデザイン面への反応や、「実用性が高まった」「使いやすそう」「補助金手厚いな」などの声もみられ、新型への期待感がうかがえます。

また国内ユーザーからは「海外仕様のほうがカッコよく見える」「日本でもこのデザインで出てほしい」といったコメントも寄せられていました。

今回の大幅改良により、カローラが中国市場でどのような評価を得ていくのか、今後の動向が注目されます。