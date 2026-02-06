加害者が被害届を出す「警察制度の罠」とネットリンチの限界。懲役太郎が指摘する「解決なき泥沼」
YouTuberの懲役太郎氏が、自身のサブチャンネルで「こんな形を誰が望んだ？はたから見たらワクワクするのか？」と題した動画を公開。熊本県で発生した中学生集団暴行事件を巡るネット上の過熱報道と、それによって生まれた現状について「この世の地獄だ」と強い懸念を示した。
動画内で懲役太郎氏は、まず事件の特異な経緯を解説。集団暴行を加えたとされる加害者側が「抵抗された際に怪我をした」として被害届を出し、警察がそれを受理した点について触れた。氏は「警察の事なかれ主義」や「少年法の壁」に対する世間の怒りをAI分析を通じて代弁しつつ、被害者の母親が署名活動などで立ち上がった行動自体は「立派だ」と評価した。しかし、自身の見解として、その後に起きたネット特定班による加害者家族への個人情報晒しや職場への攻撃については「やりすぎだ」と指摘。「結果的に加害者が意固地になり、反省などしない最悪の状況を作っている」と、制裁の暴走が解決を遠ざけている現状を嘆いた。
さらに、現在の教育現場や警察組織では、こうした複雑化した少年犯罪に対処するのは「物理的に無理」だと断言。感情的なバッシングや既存の組織に頼るのではなく、初期段階で強力に介入できる「専門の機関が必要だ」と提言した。最後は、ネットリンチによって溜飲を下げる風潮に対し「考える前に動いてしまっては、結果こうなる」と述べ、社会全体が冷静な解決策を模索すべきだと訴えた。
