お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が6日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。オーバーツーリズム問題について言及した。

番組では、富士山と五重塔を同時に望むことができ“映えスポット”として人気の山梨県富士吉田市・新倉山浅間公園の桜まつりがオーバーツーリズムが原因で中止されることになったことを伝えた。

中止の理由は、外国人を中心とした観光客の“迷惑行為”で、地域住民は、交通渋滞やたばこのポイ捨てなどのほか、トイレを借りようとした観光客が近くの家のドアを無断で開けたり、庭先をトイレ代わりにしたりするトラブルもあったという。

カズレーザーは「これ外国の旅行雑誌の表紙かなんかに採用されてから外国でめちゃくちゃ人気なんですね、あの光景、あの写真を撮りたいっていくのが。あんまりお金がかかんない観光地だっていう情報の方が先行しているんで、1回スイッチ入れ替えて、ここに来るとちゃんとしないとめっちゃ怒られますよ、お金もかかりますよというイメージを1回発信しないと。それを発信しないとマナーも改善されないと思う」と自身の考えを話した。