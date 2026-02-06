

ロシア・ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)を駆使して探索していく！

――トランプのベネズエラ奇襲、ニコラス・マドゥロ大統領捕縛作戦はどうみていますか？

佐藤 あれは、居抜き物件のオーナーチェンジ作戦です。オーナーを変えて、副店長を店長に昇格させて「OK、問題なし」ということです。

――ベネズエラの大統領になった元副大統領デルシー・ロドリゲスの裏切りですか？ 最近、佐藤さんが凝っている韓非子の言葉に、「損得で行動するとき、それで誰が最も得をするかを見れば真実が見えてくる」というような言葉がありますが......。

佐藤 裏切りではなく、現実的な対応ですね。

――現実的とは？

佐藤 ロドリゲス大統領代行は、トランプさんと一蓮托生なんですよ。

あの襲撃において、大統領警護隊は抵抗しましたが、秘密警察も軍も全然動きませんでした。それでいて、翌日から治安が維持され、戦車が走っていました。「みんなでアメリカに協力しよう」という雰囲気でした。

――キューバ情報機関が派遣していた選りすぐりのボディーガードだけが、人身御供となったと。

佐藤 そうです。そしてロドリゲスさんは「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び......」といった立場になっています。ただ、石油利権に関してアメリカが介入してきますが、おこぼれはもらえます。ベネズエラ国民もいまよりも豊かになるわけですね。

本来であれば、人権弾圧などさまざまな罪状で、ロドリゲスさんやその仲間は死刑か終身刑を免れない立場です。ところが、そうした現実はナシにして、「居抜きでオーナーチェンジできればOK、問題なし」という結果となりました。ロドリゲス政権が反対勢力など全部潰しても、アメリカは文句を言いません。

このオーナーチェンジ作戦で注目なのは、トランプが一言も民主主義や自由、人権と言及していないことです。そこがトランプの強さです。

――1月15日にベネズエラの野党指導者マリア・アチャドがホワイトハウスを訪問し、トランプにノーベル平和賞のメダルを渡しました。昨年アチャドが平和賞を受賞した際に、「自由なしには民主主義は実現しない」と言っていましたが、なんだか空しい風が吹き始めたホワイトハウスでした。トランプはベネズエラでは自由と民主主義に関して一切、語っていませんからね。

佐藤 そうそう。そして、ベネズエラに要求したのは、これまで売っていた麻薬をメニューから外すことです。

――麻薬でなく原油を売れば、それは非合法ではなく合法的。そして、ベネズエラ産のドロドロの原油を精製するプラントは、米国テキサス湾沿いに多数ありますからね。

佐藤 アメリカの製油所は粘度の高い重質原油に合致しているので、ベネズエラから原油を持ってくれば非常に調子がいいわけですね。しかも、そのおこぼれは、ひどい困窮生活を強いられているベネズエラ国民にも流れます。その極貧生活が改善するわけですから、皆にとっていい話なんですよ。

ただ、そこで犠牲になるのが自由、人権、民主主義などの理念です。それらを犠牲にすれば、皆が幸せになる。これがトランプの黄金の方程式です。

――リベラルな評論家や真面目なコメンテーターの方々が聞けば、何時間でも「許せない」と言い続けるでしょうね。

佐藤 トランプはいま、"ドンロー主義"を掲げていますが、ドンロー主義はセオドア・ルーズベルトの「棍棒外交」のやり直しです。帝国主義的なロマンがあるんですよ。

要するに、消極的に出るとモンロー主義ですが、積極的に出れば「カリブ海でこの棍棒が見えるか？」と凄むことで、周りに言う事を聞かせることができるということです。

――今回は、その棍棒をベネズエラに振り下ろしてビッグな油田を手に入れ、米国に来る麻薬を根絶できるかもしれないと。

佐藤 そうです。ドンロー主義に似た例が過去にあるわけですね。

しかも、ルーズベルトは日露戦争を仲介しました。さらに、当時のアメリカの鉄道王エドワード・ヘンリー・ハリマンを差し向けて、満州鉄道の共同経営を持ち掛けました。ルーズベルトはそうした形で狡猾にやりながらも、ノーベル平和賞を受賞しています。だから、トランプもノーベル平和賞をもらえるでしょう。

――なるほど。トランプの新黄金の方程式は、ノーベル平和賞に通じる道だと。ただ、となると、トランプはすでにノーベル平和賞を10個くらいもらってもいいと思いますね。しかし現実的には、最後はゼレンスキーを追い出して、ウクライナ和平でノーベル平和賞受賞と。

佐藤 そうなる可能性があります。

――前回、米露中の三国協商で地球を棲み分けるとのお話をされました。そして、トランプがグリーンランドの件で騒いでいると、1月13日にはロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長が、「トランプ米大統領が領有に向けて迅速に動かなければ、ロシアへの併合を選択する可能性がある」と発表したそうです。

これ、まさに三国協商の表れですよね？ 米露は裏で話ができていて、NATO潰しに入っているんじゃないかと想像しました。

佐藤 はい。NATO解体作戦が始まったんでしょうね。ロシアは「グリーンランドについては応援する。その代わりNATOを弱体化させろ」というメッセージを送ったんだと思います。そして、ウクライナの豊富な資源と穀物がある場所はロシア領にすると。

――交換ですね。

佐藤 そう、交換です。だから、トランプ時代は2026年に入り、いよいよ本番が始まったところです。

――去年あれだけ色々とやっていたトランプなのに。あれは予告編だったのですか？

佐藤 そう、ここからが本番です。

――そこに「戦艦トランプ」です。全長268m、3〜4万トン、核弾頭搭載巡航ミサイルから、32MJ級レールガン、極超音速兵器搭載の万能戦艦。これを黄金艦隊として25隻作るらしいです。

佐藤 高市（早苗）首相はそこまで予期していたのかもしれません。

――ただ専門家に聞くと、「戦艦トランプ」はできそうにもないとのお答えが多いのですが......。

佐藤 "脳内戦艦トランプ"でしょうね。

――ならば、「脳内戦艦サナエ」と並んで最強の戦艦艦隊となります。

佐藤 こういうアイディアは、我が国の総理の方が先行していましたが、この辺はトランプと高市首相は似ていますね。

――最強の似た者同士です。

佐藤 トランプは80歳の誕生日にUFCのプロレスをやるそうですね。

――ホワイトハウスをぶち壊して作ったトランプホールでやります。後楽園ホールをワシントンのホワイトハウス内に作ったんですから、偉大です。

佐藤 それでG7サミットの日程をずらすわけでしょ。すでに世界皇帝になっているようなものですよ。

――今年一のヤバい出来事になりそうです。

佐藤 そうですね。

取材・文／小峯隆生