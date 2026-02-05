HIPSHOPからPEANUTS新作♡野球モチーフのアンダーウェア登場

HIPSHOPの人気シリーズ「PEANUTS」に新デザインが登場！2026年1月23日(金)発売のベースボールモチーフは、野球ユニフォーム姿のスヌーピーや仲間たちがアースカラーベースに並ぶスポーティなデザイン。大人からキッズまで楽しめる全ラインナップで、日常もアクティブもプレイフルに彩ります♡

野球モチーフで遊び心アップ



新シリーズは、野球のユニフォームを纏ったスヌーピーや仲間たちをプリントしたデザイン。通常のシリーズとは異なるアースカラーベースがスポーティな印象を与え、見ているだけでワクワク♪

パッケージを並べると「プレイボール！」の気分も楽しめます。家族や仲間と一緒に揃えて楽しむのもおすすめです。

大人も子どももサイズ展開充実



PEANUTS Series BASEBALL DESIGN

価格：大人用2,800円（税込）／キッズ用2,500円（税込）

大人用はS・M・L・LL、キッズ用は110・130サイズの全6種展開。シームレスタイプで性別を問わず着用可能です。伸縮性・速乾性に優れたポリエステル素材を使用し、汗をかいてもさらりと快適。

スポーツやフィットネス時にも最適で、隠れたファッションを楽しめるアンダーウェアとしても活躍します。

発売日：2026年1月23日(金)

サイズ：大人用S（ウエスト68～76cm）/M（76～84cm）/L（84～94cm）/LL（94～104cm）、キッズ用110（49～55cm）/130（53～59cm）

素材：ポリエステル（速乾・伸縮性あり）

特徴：シームレス・前閉じ・転写プリント

お気に入りキャラクターで毎日を楽しく



単品デザインは6種類あり、どのアイテムもポリエステル転写プリントで前閉じ仕様。お気に入りのPEANUTSキャラクターを選ぶだけで、日常のアンダーウェアも特別な気分に♪

ギフトにもぴったりで、親子やチームで揃えるとより楽しいコーディネートが完成します。

HIPSHOP×PEANUTSで毎日をプレイフルに



HIPSHOPの新作「PEANUTS Series BASEBALL DESIGN」は、2026年1月23日(金)発売。大人用S～LL、キッズ用110・130の全6種、価格は大人用2,800円、キッズ用2,500円（税込）。

アースカラーベースの野球モチーフで、家族や仲間と揃えても楽しい♪速乾性と伸縮性に優れた素材で、スポーツや日常シーンを快適にサポートします。