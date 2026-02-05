こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2月10日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年2月5日は、吸引掃除と水拭きを1台でこなす2-in-1設計のロボット掃除機、Ankerの「Eufy RoboVac G30 Hybrid」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

吸引も水拭きもこれ1台。Ankerの2-in-1ロボット掃除機「Eufy RoboVac G30 Hybrid」がクーポン利用で50％オフ！

床掃除をもっと効率化したいなら、Ankerの「Eufy RoboVac G30 Hybrid」を要チェック。吸引掃除と水拭きを1台でこなす2-in-1設計に加え、高精度ナビゲーションとアプリ操作で、掃除をほぼ自動化できるモデルがクーポン利用で50％オフで購入できるチャンスです。

本製品は、吸引による掃除と水拭きが可能な2-in-1ハイブリッドロボット掃除機。ゴミやホコリを吸い取りながら、水拭きで床の汚れまでケアできるため、掃除工程を1回に集約できます。

フローリング中心の住環境はもちろん、日々のホコリ対策にも有効。掃除機がけと拭き掃除を別々に行っていた人ほど、時短効果を実感しやすい設計です。

ナビゲーション2.0とアプリ操作で無駄なく動く

Eufy独自のスマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0を搭載しているので、部屋の形状を把握し、より正確な経路で部屋の隅々まで掃除することが可能。ランダム走行に比べ、掃除ムラを抑えられるのが特長です。

スマホアプリ対応で、掃除のスケジュール設定やモード変更も簡単。外出中に掃除を任せるなど、生活リズムに合わせた使い方ができます。

吸引と水拭きを1台で行える2-in-1設計に、スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0とアプリ操作を組み合わせた「Eufy RoboVac G30 Hybrid」。掃除の手間を減らし、床を常にきれいに保ちたい人にフィットするロボット掃除機がクーポン利用で50％オフで購入できるのは、またとない好機です。

【50%OFFクーポン 2/10 01:59まで】Anker (アンカー) Eufy RoboVac G30 Hybrid（ロボット掃除機）【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / 2-in-1 吸引・水拭き両用 / Wi-Fi対応 / 超薄型 / 強力吸引 / 自動充電 / BoostIQ搭載】 39,990円 （クーポン利用で50%オフ：2月10日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

