新卒採用は人手不足を背景に企業の採用意欲が引き続き強く、学生にとっては「売り手市場」が続いている。こうした環境の中で、主要大学の学生は最終的にどの企業・団体を選び、どんな傾向が見られるのか。国公立・私立主要27大学別の2025年就職先ランキングを作成した。今回は早稲田大学の就職先をお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年はアクセンチュアがトップ

2025年はどうなった？

早稲田大学は、1882年に大隈重信によって創立された、日本を代表する私立総合大学である。政治経済学部、法学部、商学部、文学部、、基幹理工学部など文理ともに幅広い学部を擁し、慶應義塾大学と並んで日本の私立大学を代表する存在である。

2024年の早大の「就職先企業・団体」ランキングを振り返ると、1位がアクセンチュア、2位がNTTデータグループ、3位がベイカレント・コンサルティング（現ベイカレント）だった。

25年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

