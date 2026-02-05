継続の秘訣は「楽しみながら」―-急な”美人化”で話題の大沢あかねが家族からかけられたストレートすぎる一言

明るく軽妙なトークで人気を集め、家庭的で親しみやすいキャラクターと芯の強さが支持されているタレントの大沢あかねさん（40歳）。最近、急な“美人化”で話題になっているのだ。

元々、「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」という大沢さん。「このままではヤバい」と36歳の時に一念発起し、“自分流の美容法”をコツコツと続けてきた。すると、その成果が目に見える形で現れたという。

このたび、その美容法や実体験をまとめた書籍『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス刊）を2月2日に発売した。

著書に込めた思いや美容について前編記事『《急な“美人化”で話題！》「ズボラ肌」だった大沢あかねが3ヵ月で変化を出した「あの美容法」』に続いて聞いた。

ハイブラ化粧品を使う前に土台作り

――その中で今でも使っているものや、一押しって何かありますか？

たくさんあるのですが、まずは『マツキヨ』のプライベートブランドアイテムです。これはとてもいいですね。購入しやすい価格帯なので、遠慮なくたっぷり使えるのも嬉しいところです。

最終的に“戻る”のは、『コスメデコルテ』シリーズ。お値段はちょっと張りますが、日本のブランドですし、安心感もあります。プチプラとハイブラをうまく使い分けている点もポイントですね。

――最初からハイブランドの化粧品を使ったり、美容医療に頼らなかった理由はあるんですか？

ハイブラ化粧品やプロの技術、美容医療に頼るのは“次のステップ”だと考えていたんです。お金をかけていろいろ試しても、基礎、つまり肌の土台ができていないと意味がないんじゃないかと思っていました。

それに、ハイブラ化粧品や美容医療はお金がかかりますし、継続するのも大変ですよね。だから、まず土台を作ってから次のステップに進んだほうが、効果が出るのも早いんじゃないかなと思ったんです。

――その間に“美容貯金”もできますしね。

それこそがこの本のテーマでもあるんです。本当にズボラな私が、肌に関しては遅咲き、むしろマイナスからスタートして、今は変わることができました。読者の皆さんも手軽に始めていただけるんじゃないかと思っています。

自分に愛情を持って美容時間を増やすだけ

――特に40代、50代の方になると「美容にはお金をかけなければだめなんじゃないか」と思う人も多いと思います。これから始める人はどんな気持ちでスタートするのがいいでしょうか。

「芸能界に入りたい！」「人前に出たい！」みたいな目標だとしたら話が変わってきますが、「写真に写るときに肌ツヤがよく写りたい」という日常的な変化でしたら、多少時間はかかるかもしれませんが叶えられると思っています。自宅でのホームケアで十分できることは私自身が実感しました。

大切なのは自分に愛情を持って“美容時間”を増やしてあげるだけ。きっと変わってくると思うんです。肌ツヤが良くなったら、自分に自信が持てるようになり、日々がもっと楽しく過ごせるようになると思います。

――とはいえ、続けるのは大変。大沢さんが4年間継続できた秘訣はなんですか？

楽しみを見つけたことですね。私が取り入れたのは、まず「お風呂美容」です。子育てをしていると、一人になれる時間はトイレやお風呂くらいしかないんですよね。

私は入浴剤の調合が好きなので、大好きな入浴剤を自分で作り、スマホを防水ケースにいれ、「好きな韓国ドラマを見よう」「好きな音楽を聴こう」と、一人のお風呂時間を楽しむんです。時にはお風呂の中で仕事をすることもあります。その間にパックをしたり、美容も取り入れていました。

――時間も効率に使えるって言うことですね。朝はどうでしたか？ 最初は顔を洗うことすらしてこなかったと話されていましたが。

正直、毎朝忙しくて「後回しにしたいな」と思う時もありました。でも、肌って時間をかけてケアをしてあげると、やればやるほど返してくれるということを実感できたんです。

それがモチベーションになって頑張れる。頑張れるから楽しいという良い循環ができていったんです。

カメラを向けられるのが嫌だった

――肌の変化だけではなく、内面の変化もあったんですね。

実は私、昔から写真を撮られるのがすごく苦手で、カメラを向けられるのが嫌だったんです。芸能界はきれいな方がたくさんいるので、きれいな共演者の方と並ぶのが本当に嫌で、ストレスを感じていました。

でも、肌がきれいになって顔の明るさもトーンアップすると、ファッションやヘアスタイルの幅も広がって、自信を持って楽しめるようになりました。嫌いだった写真撮影も、前よりは好きになりました。

――肌の変化は、心の変化でもあるんですね。

自信や良いメンタルが作れたのは、肌と同じくらい大きい変化だったと思います。実は、私自身こういう成功体験って、今まであまりしたことがなかったんです。

――ご家族はどんな反応でしたか？

夫と息子の“男性チーム”は「可愛い」「キレイ」と言うタイプではなくて、「頑張ってるもんね」みたいな感じで、優しく見守る系の反応でした（笑）

一番反応があったのは次女。まだ6歳なのに美容に興味があって、すごく正直なんです。「最近のママ可愛い」とか「今日のメイク可愛いね」って褒めてくれる一方で、顔がむくんでいると『今日はパンパンだね』ってストレートに言ってきます（笑）。子どもは正直なので、嘘はつけませんね。

モチベーションを上げてくれる存在でもあり、気づかせてくれる存在でもあります。

40代、これから先も楽しみ！

――「わかっていても自分には無理」と最初からあきらめてしまう人もいるかもしれませんが、どうしたらいいでしょうか。

私は運動も苦手ですし、これまでは続かなかった人なんですよ。だからそうした気持ちは十分に理解できます。気付いたことは「頑張りすぎないで、楽しみながらやること」「目標があること」の大切さでした。お風呂時間もそうですけど、楽しみを見つけたことで続けてこられました。やろうって決めても、辛い時や、面倒くさいって感じる時はあります。でも、そんな時はやらなくていい。サボってもいいと思います。

美容やダイエットは一過性で終わるものではなく、ずっと付き合っていくものです。だからこそ、楽しみを見つけながら、気が向いた時にでも、続けていくことができればいいなと思います。私自身もそうでした。

この4年間、ずっと突き詰めてきたわけではないんです。楽しみながら美容を続けていたら、たまたま“沼”にハマっていったんです。私はこだわるタイプなので、一度沼にハマると、新しいアイテムを見つけて「これを使ってみよう」「やってみよう」と、どんどん試していったんです。それもすごく楽しかった。

その楽しさの中で、見た目が変化して、内面が変化していったんです。

今後は、いつか自分の好きなものだけを詰め込んだコスメやスキンケア用品を作ってみたいなと思っています。そうしたアイテムなどを皆さんとシェアできたら幸せだろうなって。

肌については40歳なので、これからがもっと楽しいと思うんです。20代、30代は若さでどうにかなっていた部分もありますが、これからはそうもいかない。年齢を重ねる中で、美容でどう抗っていけるのか。そこにチャレンジしていくのも楽しみですね。

この本は、全然難しいことは書いていません。ズボラで遅咲きの私が、超マイナスからスタートして、こうやって本を出すまで美容を楽しんできました。皆さんにも、頑張りすぎずに一緒に美容を楽しみましょう、というメッセージを届けられたらと思います。

