日本ケンタッキー・フライド・チキンは、数量限定メニュー「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2026年2月4日から全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。

手軽に楽しめる「チーズにおぼれるツイスター」も同時発売

チーズソースをふんだんに使用し、同チェーン史上最重量、最濃厚だという、冬の定番"チーズにおぼれる"シリーズが登場。

「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」は、やわらかくジューシーなチキンフィレと好相性のチェダーチーズソースを使い、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる。

価格は540円（以下全て税込）。

「同（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」は、チーズ好きから支持が高いというモッツァレラチーズをメインに、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を両立。バジルチーズソースを組み合わせ、濃厚さに加え、後味にバジルの香りが広がる味わいとなっている。

価格は540円。

「チーズにおぼれるツイスター」も登場。「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、"チーズにおぼれる"シリーズの満足感を手軽に楽しめるよう仕上げている。

価格は430円。