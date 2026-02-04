「兄弟ケンカ。次男とはこんなやりとりを2年間。この後、ちゃんと仲直りして一緒の布団で寝たふたり」



【動画】猫様の勝利ｗ ゲームの電源を切る瞬間

そんなコメントが添えられた動画が、Instagramで話題になっています。映っているのは、小学1年生の息子さんと、キジトラ猫の「zozo（ぞぞ）」くん（2歳半・男の子）。



息子さんはノートパソコンに向かい、マウスを持ってゲームに打ち込んでいます。その向こうには、上目遣いで息子さんをじっと見つめるzozoくんの姿が。どうやら、かまってくれないので不貞腐れているようです。



すると、少しずつ近寄ってきたzozoくんは、左前足を上げて、そっと息子さんの腕に触れます。それでも、息子さんはパソコンに向かったまま。



マウスを動かす手に頬をスリスリしてみますが、気を引くことはできません。



次の瞬間、zozoくんは痺れを切らして、息子さんの頭に猫パンチ！ とっておきの技を駆使したものの、息子さんがゲームをする手は止まりません。



落胆したzozoくんは、パソコン脇に座り込みます。しばらくじっとしていましたが、再び、何か思いついた様子。



すくっと立ち上がるとーー



パソコンの電源ボタンをポチッ！ なんと、電源を切ってしまったのです。



これには、息子さんもびっくり。「ダメ！」とzozoくんの手を優しく除けて、電源を入れ直しました。種族を超えた“兄弟あるある”の光景に、3.2万件超の“いいね”が集まり、「猫様の勝利！」「どこ押したら消えるかわかってるの天才」など、驚きの声が相次いでいます。飼い主のzozoさん（@zozo_yaaan）にお話を伺いました。



ゲーム強制終了のハプニング…その後の展開は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「子どもたちはパソコンゲームが好きなのですが、そのゲームが始まると、なぜか起動音だけでzozoは反応して、そばに寄ってきてパソコンの邪魔をします。初めはスリスリしたり、手でちょっかいをかけたりして、次男の反応を伺っていたんです。でも、ほとんど見向きもしない次男に、だんだんとイライラし始め、噛みついたり、キーボードの上に乗ろうとしたりと、zozoなりに試行錯誤し始めました。以前は、キーボードの上に乗ったり、寝そべったりして邪魔をしていたのですが、次男から息を吹きかけられたり、頭で幅寄せされたりと対抗されるようになったので、そーっと近づいたり、慎重に邪魔をしにいったり、あるときは、気づかれないよう、そっと近づいて噛むようになりました」



ーー「強制終了」するようになったのは、いつ頃ですか。



「昨年の春頃からです。長男にはしないのに、次男にだけするので、家族で『不思議だね』と話しています」



ーー今回の攻防戦を見た感想を教えてください。



「また始まった！ と思いました。もう2年前から、こんなやりとりをずっとしてきたので、とくに珍しい行動ではないのですが、このときは『なかなか、あきらめないなぁ〜』と思いましたね。zozoの表情がどんどん変わるので、おもしろくて見てしまうのですが、次男が『助けて〜』と言うので、ねずみのおもちゃを投げて『持って来て』と遊びに誘うことも。ただ、日によっては、おもちゃに見向きもしない日があるので、そのときはゲームは終了します。次男も、zozoが自分のことを好きだから邪魔してくるのはわかっているので、怒ることはありません。ただ、『今はやめて』と懇願していますね」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「次男は号泣して、しばらく立ち直れなかったようです。猫に怒るわけにもいかないので、気持ちのやり場がなかったのでしょう。一方、zozoは『何で泣いてるの？』と不思議そうに見ながら、キーボードの上に乗っていましたが、しばらくすると、どこかへ行ってしまいました。こうして兄弟ゲンカをしても、夜は布団で一緒に寝るんです。zozoは、子どもたちが自分をかまわず、他に興味が行くことが、どうしても許せないようですね」



ーーzozoくんは、ふだんどのような性格ですか。



「インスタ上では、野生的で甘えん坊、表情が豊かだとよく言われます。私たち家族は、とても穏やかな子だなと感じています。ほとんど鳴かず、おとなしい子です。ただ、時折、大胆に感情表現をする一面もあります。甘えたいときは、私に飛びついてきて、ペット用のスリングに入って寝るのが大好きです。長男が勉強をしていると邪魔したり、次男のパソコンを邪魔したり…子どもたちのことを、遊び相手だと思っているようです。アピール上手でもありますね。また、環境の変化に強いようで、まったく動じません。実家に連れて行っても、いつもと同じように過ごしています」



リプライには、人間さながらの駆け引きに驚いた人や、賢すぎる行動に感心する声が続々と寄せられています。



「猫様の勝利！」

「めっちゃかわいい」

「頭良すぎな猫ちゃん」

「声出して笑っちゃった」

「人と猫の駆け引きが最高」

「猫って長押しできるんだ」

「さすがでございます！ 必殺仕事人」

「初めからイカ耳！ 賢くて静かな闘志」

「ハラハラ、ドキドキの攻防戦でしたね」

「どこ押したら消えるかわかってるの天才」

「かわいすぎます♡ 人をよ〜く見てますね」

「ラスト、目線ずらして知らん顔で強制終了って賢すぎます」

「真剣な顔で少しずつ攻めて行く賢い子ですね〜！ 息子さんへの愛の深さが感じられます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）