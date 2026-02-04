PyunA.プロデュースランジェリー♡Enfelのバレンタイン限定ショーツ

SNS総フォロワー100万人超のPyunA.が手がけるランジェリーブランド「Enfel」から、バレンタインにぴったりな新作ラブリーショーツが登場。可愛さと色気、相反する魅力を楽しめるEnfelならではの世界観は、身につけるだけで気分を高めてくれます。今年のバレンタインは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもときめきをくれる特別な一枚を選んでみて♪

Enfelが描くあざと可愛い二面性

「Angel」と「Devil」を掛け合わせたEnfelは、あざと可愛いだけで終わらないスタイリッシュな魅力が特徴。

今回のショーツセットも、ポップでキュートな印象の中に、ほんのり大人の色気を感じさせるデザインに仕上がっています。甘さを楽しみながら、自分の新しい一面に出会えるのがEnfelらしさです。

ロゴ刺繍とハート柄の贅沢デザイン

淡いピンク地に映えるシルバーラメ刺繍の「Enfel」ロゴが印象的なロゴ刺繍デザインと、全面にハートが舞うハート柄デザインの2枚セット。

ハート部分はフロッキー素材で立体感と柔らかさを演出し、履き口と足口のフリルがラブリーさを後押しします。

バックは透け感のある仕様で、甘さの中に色気をプラス。バレンタインムードを高めてくれる仕上がりです♡

サイズ・価格もチェック

カラーはピンク1色展開で、ロゴ刺繍デザインとハート柄デザインの2枚セット。サイズはSサイズ(ヒップ:82-90cm)、Mサイズ(ヒップ:87-95cm)、Lサイズ(ヒップ:92-100cm)を展開しています。

価格はショーツ2枚セットで3,300円(税込)。ギフトに嬉しいポストカード付きで、バレンタインの贈り物にも最適です。

バレンタインは“好き”をまとう♡

バレンタインは、自分の気分を高めるランジェリーを選ぶ絶好のチャンス。Enfelのラブリーショーツは、可愛さも色気も欲張りたい大人女子の心を満たしてくれます。

ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな一品で、今年のバレンタインをもっと特別な時間にしてみてはいかがでしょうか♡