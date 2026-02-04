バスタイムの新習慣で、頭皮から美髪へ。KOBAKO、インバス特化のヘアブラシが誕生！

貝印は1月28日、同社が展開するビューティーツールブランド 〈KOBAKO〉 より「ヘアスムースブラシ（インバス）」を発売しました。

■毎日の疲れを癒すバスタイムに、心地よいヘアケアを

現在好評を得ている「ヘアスムースブラシ（スーパーソフト／ソフト/ハード）」に加えて、インバスでの使用に特化したアイテムが登場しました。

既存のハードより更に硬く長いピンを採用することで、頭皮にしっかりアプローチ。また、真ん中5列のピンの長さが短いことで頭のカーブにフィットしやすい構造になっています。

シャンプー時のブラシとしての使用やインバスでのマッサージ、トリートメントを馴染ませる際にも使用できます。毎日の疲れを癒すバスタイムに、心地よいヘアケアを。

■バスタイムの新習慣で、頭皮から美髪へ

プロテクションピン®を使用した、インバスに特化したヘアブラシ。従来のブラシよりも長く、硬いピンを採用することで頭皮へしっかりアプローチ。

シャンプー時のブラシとしての使用はもちろん、インバスでの頭皮のセルフマッサージやトリートメントを馴染ませる際に最適な1本です。

お花型のくぼみに指を置くことでブラシが安定。使用後は丸洗いでき、いつでも清潔に使えます。

頭の丸みに沿いやすいよう 中央5列のピンを短めに設計し心地よいフィット感を実現。

プロテクションピン®ならピンの間隔が広く、トリートメントをムラなく塗布しやすい。

◇おすすめの使用手順

お風呂に入るまえに、お好みのヘアスムースブラシ（スーパーソフト／ソフト/ハード）でしっかりブラッシング

⇒ヘアスムースブラシ（インバス）で、シャンプーをしながらのセルフマッサージやトリートメントでスペシャルケア

※入浴前のブラッシングで汚れを落とすことで、シャンプーの泡立ちも良くなります

◇プロテクションピン®とは？

ピンを約0.8mm間隔で植毛しているため、摩擦が少なく絡んだ髪もなめらかにブラッシング。ピン先は球状で、頭皮を傷つけにくく、ここちよく刺激を与えます。

■商品概要

2026年1月28日発売

・「KOBAKO ヘアスムースブラシ（インバス）」

価格：3,080円

サイズ：約H174mm × W45mm × D45mm

