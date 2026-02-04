連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第11回 宮原知子 後編（全２回）

まもなく開幕するミラノ・コルティナ五輪に合わせて、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第11回は、2018年平昌五輪に出場した宮原知子の軌跡を振り返る。後編は、ケガを乗り越えて平昌五輪で見せた「大満足の演技」、そして高難度化するなかで自分らしさを追い求めた現役時代終盤について。



2018年平昌五輪でノーミスの演技を見せ４位に入った宮原知子 photo by Kyodo News





【苦境を乗り越えてつかんだ五輪の切符】

平昌五輪シーズン（2017−2018）を前にして、宮原知子は不運に襲われた。2017年１月に左股関節の疲労骨折の診断を受け、出場が決まっていた四大陸選手権や世界選手権などを欠場することになった。

１カ月間は氷上を離れてリハビリに専念し、同年５月から本格的に氷上練習を再開したが、今度は右股関節を負傷してしまう。ジャンプ練習の再開は10月からとなり、シーズンインは11月のNHK杯にずれ込んだ。

スケーティングやスピン、ステップしか練習できない時期もあり、ジャンプの練習を始めてわずか１カ月弱で大会に臨む状況だった。そのNHK杯は、総合５位にとどまった。それでもその２週後のGPシリーズのアメリカ大会ではフリーをノーミスで滑り、坂本花織らを抑えて優勝。見事な復活を遂げた。

エフゲニア・メドベージェワ（ロシア）の棄権で繰り上がり出場したGPファイナルは、総合５位。そして、全日本選手権では若手の坂本や紀平梨花らが急成長するなかでの戦い。SPは坂本にわずかに及ばず２位発進になったが、フリーでは高い演技構成点を得る熟成された演技を見せ、合計220.39点で大会４連覇。２枠の五輪代表を一番手で決めた。

「優勝しなければいけないという強い気持ちで滑りました。ジャンプも今までで一番、自分の力でしっかり踏み切り、自分の力で全部降りた感触があったので、ここでガッツポーズをするしかないと思いました」

【大満足の演技もメダル獲得ならず......】

初の大舞台、2018年２月の平昌五輪の演技は団体戦SPから。最初の３回転ルッツ＋３回転トーループで回転不足を取られて68.95点。「練習から緊張していましたが、本番は思ったより楽しく滑れました。点数は悔しいですが、演技的にはすごくよかったのでいいスタートが切れた」と手ごたえを口にしていた。

そして個人戦ではその言葉どおりに力を出しきる滑りをした。SPは「最後まで緊張していた」と話すが、ノーミスに仕上げて自己ベスト更新の75.94点を獲得。「やっと75点台が出せました」と素直に喜んだ。

２日後のフリー。最終グループ１番滑走でノーミスの演技を見せてこちらも自己ベストの146.44点を獲得し、合計222.38点に。大舞台での実力を出し、笑顔を見せた。

「『いつもの練習どおりに』と思いながら滑りました。やることはやりきったので、終わった時は『ここまで来たらメダルがほしい』と思ってガッツポーズをしました」

しかし、世界選手権連覇中のメドベージェワや、ジュニアでも数々の実績を積み上げたアリーナ・ザギトワ（ロシア）という若手の壁は厚かった。

ふたりはSPで、ジャンプ３本すべてを基礎点が1.1倍になる演技後半に入れ、80点台に乗せる。フリーでは、ザギトワは７本すべてのジャンプを後半に入れる高難度の構成。ザギトワが239.57点とメドベージェワは238.26点と歴代世界最高得点に肉薄するハイレベルな戦いだった。さらに前季世界選手権２位から自信をつけたケイトリン・オズモンド（カナダ）も230点台に乗せ、宮原は４位にとどまった。

「五輪までは楽しく準備ができたし、氷も感覚もよかったので自信を持ちながら滑れたのはよかったと思います。自分自身、ショートもフリーも大満足の演技だったので、『何位でもいいな』という気持ちと、『メダルがほしいな』という気持ちが両方あった。だけど、やっぱりあとに滑る選手はみんないい演技をしたのでしょうがないというか......。自分がもっと頑張らないといけないのかなと、いろいろ複雑な感じでした。またこの舞台に戻って次こそメダルを獲りたいという思いは強くなりましたが、４年間というのは長いので、いろいろなことを考えて自分のスケートを磨きながら頑張りたいです」

平昌五輪をこう振り返った宮原は、世界の選手たちの構成が高難度化するなか、トリプルアクセルへの挑戦も口にしていた。

【自分にしかできない演技を見せたい】

トリプルアクセルを跳ぶ紀平がシニアデビューし台頭してきた2018−2019シーズン。採点ルールが変わるなかでも、宮原はGPシリーズ２試合で堅実な演技を見せ219点台を連発して優勝と2位の結果を出した。

だが、紀平が233.12点で優勝したGPファイナルで宮原はSP、フリーともに回転不足のミスが出て総合６位に沈んだ。全日本選手権はSPで会心の演技を見せたが、フリーでミスがあり総合223.34点。坂本と紀平に次ぐ３位だった。世界選手権も日本勢ではそのふたりに続く６位と結果を出しきれなかった。

「下の世代がどんどん上がってくるので高難度のジャンプにも挑戦しなければいけないという気持ちもありますが、得意なスケーティングや表現でももっと自分にしかできないものを見せていきたいです」

宮原はそう話したとおり、アイスショー『ファンタジー・オン・アイス』では初めてのアーティストとのコラボで『ひこうき雲』に挑戦。さらに公演期間中に自ら選んだ『グノシエンヌ第１番』の振り付けをステファン・ランビエールに依頼し、最終公演ではその曲を披露。自身の世界観を広げる試みを始めていた。

しかし、2019−2020シーズンが始まると、４回転ジャンプやトリプルアクセルを跳ぶロシア勢が他を圧倒し、宮原は回転不足などのジャンプのミスが続いて結果を出せない試合が続いた。

さらにコロナ禍になり試合への出場機会が減るなか、2021年は世界選手権に出場したが19位と低迷。２度目の五輪を狙った北京五輪2021−2022シーズンも、GPシリーズ２試合で７位、５位と結果を出せず、全日本でも5位。2022年３月に競技引退を発表した。

小柄ながら努力でその才能を伸ばし、世界に存在感を見せつけた宮原。競技引退後はプロスケーターとしてアイスショーでさらに磨きがかかった宮原らしい表現世界を見せ続けている。



＜プロフィール＞

宮原知子 みやはら・さとこ／1998年、京都府生まれ。アメリカで過ごした幼少期にフィギュアスケートを始め、ジュニア時代には2011年、2012年の全日本ジュニア選手権で２連覇。シニアでは2014〜2017年の全日本選手権で４連覇したほか、2015年世界選手権2位、2016年四大陸選手権優勝など華々しい成績を残す。2018年平昌五輪は４位入賞。2022年に競技引退後は、プロフィギュアスケーターとしてアイスショーに精力的に出演している。