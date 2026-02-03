岡山市出身、今年の箱根駅伝5区で区間新記録を打ち立てた青山学院大学の黒田朝日選手が、きのう（1日）、大分県で開催された別府大分毎日マラソンに出場しました。箱根からわずか1か月。疲れもありコンディション不良の中、学生トップランナーの貫録を見せつけました。

【画像をみる】激走の黒田朝日選手 RSK松村みなみ記者が朝日選手の妹の詩歌ちゃんら黒田家とともに大分へ

大会にはRSK山陽放送の松村みなみ記者が黒田家とともに黒田選手に密着しました。

「完走できればいいぐらいの心持ち」

スタート前には笑顔を見せた青山学院大学4年の黒田朝日選手。これが、学生最後の本格的なレースです。しかし…





妹・詩歌ちゃんら黒田一家は30キロ手前地点で兄を待つ

（青山学院大学4年 黒田朝日選手）【画像①】「完走できればいいぐらいの心持ちでスタートした」コンディションは箱根のときと比べて5割～6割程度。それでも今の全力を尽くそうと先頭集団の中ほどでレースを進めます。そして今回、沿道には妹の詩歌ちゃん(8)ら家族も駆けつけました。（黒田選手の妹・詩歌ちゃん）「かっこよくて笑顔で笑っているところが見たい」

黒田一家が待つのは30キロ手前の地点。先頭集団は約20人にまで減りましたが、その中にはまだ、黒田選手の姿が。



そして…家族の声援を耳にした黒田選手は力強いガッツポーズ！【画像③】



（青山学院大学4年 黒田朝日選手）

「（30キロ手前に）いるって聞いていたんで、もし集団から離れていても笑顔でこたえようと思っていたんで、先頭集団の中で反応できてよかったです」

（黒田選手の妹・詩歌ちゃん）

「気づいてもらえた！笑ってた」「アンパンマンだった」



ーポーズが？

（黒田選手の妹・詩歌ちゃん）

「違う！元気なのが」

今大会には黒田選手がいつも練習を共にする選手が…

そして、33キロ過ぎ。エチオピアのマスレシャ選手がスパートをかけると、黒田選手らは果敢に前を追います。隣で走るのは、青学の先輩で、今も練習を共にしているGMOの吉田祐也選手です。東京世界陸上で日の丸をつけた吉田選手【画像⑤】。

黒田選手にとっては尊敬する先輩であり、ライバルです。



（記者）

「やはり吉田祐也選手の存在は大きい？」



（青山学院大学4年 黒田朝日選手）

「マラソンで世界をという部分でいいモデルケース。まずはそこを目標にして…」



春からは、黒田選手も同じGMOへ進みます。



（実況）

「黒田が出た！黒田が出た！

黒田そして吉田祐也2人で優勝するためにマスレシャを追いかけていきます」

（実況）

「朝日はどこでも昇りますが、大分の地にも昇りました！」



黒田選手と吉田選手…これから日本の長距離界を引っ張っていく2人のデッドヒート。最後は吉田選手に突き放されたものの、黒田選手は全体の3位、日本人2位の2時間7分3秒。

ロス五輪の代表選考会＝MGCの出場権も手にし、底力を見せつけました。

松村記者「激走後の黒田選手に独占インタビュー」語ったこととは

激走を終えた黒田選手に、話を聞くことができました。



（青山学院大学4年 黒田朝日選手）【画像⑦】

「もっと準備ができていたなら最後まで足ももったのかなと思うんですけど、それでもここまで1か月かなり苦しい中でやってきて、こういう結果で終われたので自分の力がついているなと実感することができた」

「駅伝に関しては4年間順調にやってこれたと思いますし、マラソンもこれで2本、学生のうちに揃えられたというのはすごく大きい財産になるなと思います」



そしてこれから、共にロス五輪を目指す吉田選手は…



（GMOインターネットグループ 吉田祐也選手）【画像⑧】

「（黒田選手は）すごくやっぱり強いですし、競技者として尊敬しているのはもちろん、非常に頼もしい仲間なので、切磋琢磨して2人でロサンゼルス五輪を狙えたらうれしい」

（青山学院大学4年 黒田朝日選手）

「世界大会で戦える選手を目指してこれからも努力を続けていきたい」



レース後は、詰めかけた数百人のファンを前に、異例の挨拶をしました。



（青山学院大学4年 黒田朝日選手）

「自分の力を100%出すことができて日本人2位とMGC出場権を獲得することができました」「たくさんの応援を本当にありがとうございました」



（原晋監督）

「これにて大分の街を去ります。今夜は少しだけお酒を飲みたいと思います」

黒田選手は青学卒業までに楽しみにしていることが…

帰る前、最後に黒田選手が手を振ると…



（訪れたファン）「キャー」【画像⑨】



学生生活も残り2か月。今1番楽しみにしていることを聞くと、陸上部の4年生メンバーで行く、グアムへの卒業旅行だといいます。



（青山学院大学4年 黒田朝日選手）

「旅行で海外に行くのは初なのでみんなと楽しい思い出になるような旅行にできたらいいな」

